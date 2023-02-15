台灣青年單車窮遊世界 差點簽下賣身契

台灣阿美族青年王芮緹。（記者劉子為／攝影）

於七年前踏上單車環球之旅的台灣青年王芮緹，迄今已遊遍50個國家。近日過境美國，接受本報採訪講述了經歷的種種驚險。在他經過的那些國家裡，不僅要應對飛禽猛獸，還要防範人心的險惡。王芮緹在非洲騎行時，就曾被欺騙簽下百萬賣身契，加害者竟然還是華人 同胞。

影音：世說新聞團隊製作

2019年，王芮緹踏上非洲大陸，開啟一段苦難與快樂並存的冒險。一路上他遇到不少華人，雖然好心人居多，也有不懷好意者。

當時大陸直播生意正火紅，一位來自大陸的華人老闆提出簽約王芮緹做主播，並為他贊助簽證 費。王芮緹表示，在非洲辦簽證非常昂貴，一個月就要800美金，所以聽到能贊助簽證時他十分心動，沒仔細看合約就簽字了。 誰想到，這份合約竟是一張20年的賣身契，要求王芮緹每周至少直播五小時，且只支付2500元人民幣的月薪，違約金還高達100萬人民幣。王芮緹最後設法讓合約失效，但老闆們扣押了他的護照，並要求他支付設備、住宿等約3000美金的費用，所幸他通過眾籌和自掏腰包在短時間內還上了這筆錢。

除了被騙，王芮緹在非洲時還頻頻遭遇搶劫，他說當地人會假裝指路，實則將遊客引入小巷子並實施搶劫。王芮緹在被搶的過程中學會了談判，還和歹徒成為朋友。對於打劫他的歹徒，王芮緹並不怪罪，他認為他們只是被貧窮所逼迫的可憐人，他們每個月拚命工作也只有100美金薪資，只能通過搶劫改善生活。

回顧過去的騎行經歷，王芮緹還曾花了一個月的時間，穿越撒哈拉沙漠，當時他在那裡遇到了恐怖份子蓋達組織，差點誤入他們的營地。王芮緹說，他有一次在沙漠上騎腳踏車時，遇到了一名警察 ，警察表示在這裡工作了30多年，第一次看到有人騎單車穿越撒哈拉。警察還提醒他，不能再往前骑了，因為前方就是蓋達組織的基地，這樣很危險，必須要坐車過去才行。

王芮緹在非洲騎行，花一個月橫穿撒哈拉沙漠。（王芮緹提供）

除了應對「人禍」，王芮緹還要面對「天災」。他曾騎行到達西非的象牙海岸，這個國家一年中有十個月都在打雷。王芮緹回憶，當時在那裡搭了帳篷，帳篷是鋁合金的，恰巧他又在山頂上搭帳篷，鋁合金把雷電吸引過來，帳篷一下就爆開了，嚇他一跳。王芮緹說，雖然沒有受傷，但耳鳴了兩三天。更糟糕的是，在非洲幾乎買不到帳篷，自己只能找到一個開餐廳的台灣朋友，拜託別人從台灣把帳篷寄過來，才能繼續騎行之旅。 在山上搭帳篷，遭遇雷劈。（王芮緹提供）

王芮緹至今已經獨身一人騎單車環遊世界1400多天。一路上除了各種新奇冒險，他還要與莫大的孤獨感作鬥爭。王芮緹說，最難的是開始流浪的第一年，很多時候想要放棄。他說，有時候望著天空，會懷疑自己，脫離溫暖的舒適圈，來流浪的目的是什麼。流浪久了，還會有流浪職業病，會變得不知道怎麼與人打交道。

不過王芮緹坦言，騎車窮游世界是項危險的活動，他不建議大家這樣做。他說，如果有人聽了他的建議去騎車環球，如若出了意外，他會內疚一輩子。