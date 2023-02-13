南加「觀光客闖空門」增 擴展至橙縣以外 警方關注

南加州執法機構正關注愈來愈猖獗的闖空門旅遊（Burglary tourism）趨勢。（KTLA 5）

南加州 正成為國際竊賊目標。KTLA 5電視台報導，南加州執法機構正關注愈來愈猖獗的闖空門旅遊（Burglary tourism）趨勢，也就是竊賊「跨海行竊」，利用國際旅遊到美國進行入室盜竊，再返回自己祖國。

根據橙縣紀事報，這些來自南美的竊盜集團，通常由智利或哥倫比亞國民組成，他們在西班牙語世界中，以Lanzas Internacionales或「國際盜竊」（international thieves）身分從事竊盜活動。

相關單位表示，這些竊賊是專業人士，他們會在住戶不在時破門而入先前所鎖定監控的房屋。他們會攜帶重型工具、偷竊或闖入用螺栓固定的保險 箱。

杭廷頓灘（Huntington Beach）警局警官庫奇利亞（Jessica Chchilla）表示，一些入室竊盜者被記錄在案，他們曾穿過兩層樓房屋。這些情況他們之所以可以穿過那裡，是因為屋主並未在二樓安裝警報系統。

這些竊賊，通常會將偷竊來的物品運回祖國，或在離開時將物品出售。

他們還以富裕的沿海社區及毗鄰小徑、高爾夫球場和公園的住宅作為鎖定目標。

相關單位指出，一些竊賊在抵達美國前便獲得簽證 ，也有部分是通過免簽證計畫申請來美，該計畫允許他們90天內無需簽證，即可前往美國旅遊或商務。

這種令人不安的趨勢，至今已擴展至橙縣以外地區，洛縣和范杜拉（Ventura）等地區也成了海外竊賊目標。

專家建議，家庭保險箱最好固定在地板上，儘可能投資買更重的保險箱。此外，離開前務必鎖好門，即使只離開片刻。留意敲門的可疑人士，因為他們很可能是在確認是否有人在家。

警方表示，良好的照明是打擊犯罪最佳利器，民眾最好將住宅前廊和外部做好充足照明。

此外，若發現可疑車輛，記得記下車牌。民眾也不要將房門鑰匙上留下姓名或身分標籤，因為若鑰匙遺失或被盜，宵小可以從這些標籤找到目標。

另外，車庫時刻保持關閉。切勿將鑰匙放在屋外。確保樹木和灌木修剪整齊，防止小偷藏匿。一旦發現住宅遭破門或開門，請勿進入並立即報警。