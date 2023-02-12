瓦斯月費上萬 餐廳受不了 呼籲漲價設上限

餐廳業者鹿強在哈岡和亞凱迪亞兩家餐廳最新的瓦斯帳單加起來2萬多元。（圖：鹿強提供）

每月萬元的瓦斯帳單讓華人 餐廳業者慨嘆「這是在搶錢！」南加瓦斯費上漲讓普通民眾苦不堪言，月帳單較之前上漲幾倍，對於把瓦斯當作生命線的華人餐廳業者來說，瓦斯絕對不是價格上漲那麼簡單，而是成為堪比房租的巨大負擔。

在哈岡（Hacienda Heights）和亞凱迪亞 （Arcadia）有兩家餐廳的業者鹿強最近壓力山大。他說，瓦斯帳單宛如過火箭一樣讓人心驚肉跳。11月一家餐廳的瓦斯帳單還是2000元，12月變成4000元，當時覺得漲一倍還能忍受，結果最新的帳單來了，亞市的餐廳瓦斯帳單費用竟是1萬3646元，哈岡的帳單9989元，兩家瓦斯費加起來都趕上一家餐廳一個月的房租了。

鹿強氣憤地說，帳單數字太誇張了，簡直是在搶錢。來美國幾十年，從來沒想到瓦斯會成為主要成本。去年同期瓦斯費用還只是2000元，現在漲了足足六倍，這到底是什麼物價啊？印鈔票也沒有那麼快。本來疫情期間，餐廳生意經營就很艱難，現在生活回歸正常，生意剛有所好轉，通貨膨脹又導致物價和人工上漲，現在這點利潤還要被瓦斯帳單吃掉，還讓大家怎麼活？小企業真的吃不消，政府不管一管嗎？為什麼不能給瓦斯費設置一個上漲限額？

天普 華人餐廳業者Lily也面臨同樣的困境。她表示，餐廳這個月瓦斯帳單快1萬元，之前還是5000元，現在漲了一倍。但餐廳目前還沒有漲價，這部分增加的成本還是自行承擔。客人不理解餐廳漲價是因為各項成本的增加，只會覺得餐費貴。聽說電費也要漲，再這樣下去很多華人餐廳都要關門了，以往是交不起房租關門，現在是因為交不起水電煤氣費。

商家如此艱難，民眾也一樣面臨著突然暴漲的瓦斯帳單。亞市華人齊小姐表示，他們一家三口，以往的瓦斯費每月最多100多元，現在一下子到300多元。還有華人瓦斯帳單一個月要2000多元。巴沙迪那的祝小姐說，他們家有七、八個人，以往瓦斯帳單最多幾百元，這個月瓦斯帳單2000多元，簡直貴到不可思議。

華人李女士一家三口，平時很少在家做飯，只有基本的鍋爐和烘乾機使用瓦斯，即便如此瓦斯帳單也飆到300多元。她說，現在每個月看煤水電帳單都害怕，萬物皆漲，唯有工資不漲。她想換一個無需在家工作且工資高一些的差事，這樣至少白天使用的都是公司的水電，作為普通百姓只能從牙縫裡省錢。