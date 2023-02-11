國家公園、保留地 欣賞花好去處

南加地區賞花地點

隨著南加 色彩繽紛的野花盛開時節到來，人們很想知道哪裡賞花更為合適。據當地居民的經驗與網路相關資訊，前往國家公園、州立公園 ，以及保留地（Reserve），可以欣賞到更多花開盛景。

在南加地區，位於聖伯納汀諾縣（San Bernardino County)附近的奇諾岡州立公園（Chino Hills State Park）就是一個賞花好去處。往年野花綻放時節，這裡都會吸引大批遊人觀光。園區有高低起伏的步道便於步行賞花，遊人也可依規定駕車在園區主道上一邊開車一邊看花。園區內有露營區，建議去之前登錄公園網站，了解規定和要求，以及注意事項。

南加內陸位於聖地牙哥附近的州立公園Anza-Borrego Desert State Park，每當春季來臨，也是欣賞野花的好去處。這裡自然景觀多樣，可以開車進入。

若喜歡到沙漠景觀處欣賞野花綻放，可結伴駕車前往約書亞樹國家公園（Joshua Tree National Park），這裡有魯冰花、福桂樹花（ocotillos）及加州 原產布氏菊（Brickellbush）等，也可看到沙漠地區特有的野花。

如果要欣賞罌粟花，可前往羚羊谷加州罌粟花保留地（Antelop Valley California Poppy Reserve），罌粟花盛開時節，展現出一幅花開繽紛的勝景。建議民眾關注該保護地的官網，留意罌粟花的開花時間。

河濱縣的海梅特市（Hemet）有一座人工湖，也是一個水庫，稱為Diamond Valley Lake，湖畔風光優美，山丘上每到春季，也是遊人欣賞野花盛開的好去處。這裡可欣賞到罌粟花及魯冰花。

河濱縣的艾辛諾湖（Lake Elsinore）湖畔山坡，也有生機勃勃的野花，每年吸引大批遊人觀賞。在洛杉磯縣北部的貝克斯菲爾德市（Bakersfield）附近的San Joaquin Valley低海拔區，也會在春季出現野花遍地盛開的情景。