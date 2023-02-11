我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

半月灣案槍手趙春利出庭沮喪哭泣 法官一度休庭

開張7月被盜7次 這家餐廳現在不收現金只刷卡

國家公園、保留地 欣賞花好去處

記者啟鉻／洛杉磯報導
南加地區賞花地點
南加地區賞花地點

隨著南加色彩繽紛的野花盛開時節到來，人們很想知道哪裡賞花更為合適。據當地居民的經驗與網路相關資訊，前往國家公園、州立公園，以及保留地（Reserve），可以欣賞到更多花開盛景。

在南加地區，位於聖伯納汀諾縣（San Bernardino County)附近的奇諾岡州立公園（Chino Hills State Park）就是一個賞花好去處。往年野花綻放時節，這裡都會吸引大批遊人觀光。園區有高低起伏的步道便於步行賞花，遊人也可依規定駕車在園區主道上一邊開車一邊看花。園區內有露營區，建議去之前登錄公園網站，了解規定和要求，以及注意事項。

南加內陸位於聖地牙哥附近的州立公園Anza-Borrego Desert State Park，每當春季來臨，也是欣賞野花的好去處。這裡自然景觀多樣，可以開車進入。

若喜歡到沙漠景觀處欣賞野花綻放，可結伴駕車前往約書亞樹國家公園（Joshua Tree National Park），這裡有魯冰花、福桂樹花（ocotillos）及加州原產布氏菊（Brickellbush）等，也可看到沙漠地區特有的野花。

如果要欣賞罌粟花，可前往羚羊谷加州罌粟花保留地（Antelop Valley California Poppy Reserve），罌粟花盛開時節，展現出一幅花開繽紛的勝景。建議民眾關注該保護地的官網，留意罌粟花的開花時間。

河濱縣的海梅特市（Hemet）有一座人工湖，也是一個水庫，稱為Diamond Valley Lake，湖畔風光優美，山丘上每到春季，也是遊人欣賞野花盛開的好去處。這裡可欣賞到罌粟花及魯冰花。

河濱縣的艾辛諾湖（Lake Elsinore）湖畔山坡，也有生機勃勃的野花，每年吸引大批遊人觀賞。在洛杉磯縣北部的貝克斯菲爾德市（Bakersfield）附近的San Joaquin Valley低海拔區，也會在春季出現野花遍地盛開的情景。

南加 州立公園 加州

上一則

國稅局：今年退稅款少10% 但退稅速度將加快

下一則

洛城新語／ChatGPT帶來的工業4.0挑戰

延伸閱讀

內陸兩女劫殺八旬女賭客定罪 面臨終身監禁

內陸兩女劫殺八旬女賭客定罪 面臨終身監禁
到黃石公園露營去…值得收藏的實用攻略

到黃石公園露營去…值得收藏的實用攻略
南加內陸河濱櫻桃谷物流中心 售價逾3億元

南加內陸河濱櫻桃谷物流中心 售價逾3億元
北維州狼谷國家公園 招募暑假實習生

北維州狼谷國家公園 招募暑假實習生
烏干達名人遊拱門國家公園 慘遭鐵門擊斷頭 美賠千萬

烏干達名人遊拱門國家公園 慘遭鐵門擊斷頭 美賠千萬
加州這9個國家公園 冬日也有獨特美景

加州這9個國家公園 冬日也有獨特美景

熱門新聞

為買螃蟹，很多華人在超市排長隊等候。（記者邵敏／攝影）

螃蟹每磅19.99→5.99 南加華人排隊瘋狂搶

2023-02-05 20:06
陸儀鳳在「楚留香大結局」的劇照。（影片截圖）

蒙市奪槍英雄母親 曾是台灣大熱女星

2023-02-02 20:24
於七年前踏上單車環球之旅的台灣阿美族青年王芮緹，如今來到美國。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱台男為愛騎行50國 到LA首次被打敗 原因...

2023-02-07 22:04
華人新冠檢測後收到一張千元賬單，自付額三百多。（記者邵敏／攝影）

洛縣華人新冠檢測收千元帳單 「一直以為還免費」

2023-02-05 19:17
99大華超市東谷分店開業。（記者啟鉻／攝影）

99大華超市東谷分店11日開張 亞洲美食應有盡有

2023-02-09 20:19
為了避稅，華人以贈禮形式進行二手車買賣，被發現後罰款5萬元，還被撤回學生簽證。(Pixabay)

買二手車以gift避稅 罰款還有刑責

2023-02-08 11:55

超人氣

更多 >
這15種食品 超過期限也不要急著丟掉它

這15種食品 超過期限也不要急著丟掉它
廢墟下埋了85小時 綜藝男星唐小強土耳其遇難

廢墟下埋了85小時 綜藝男星唐小強土耳其遇難
又見氣球？ 白宮：美軍在阿拉斯加擊落一高空物體

又見氣球？ 白宮：美軍在阿拉斯加擊落一高空物體
麻州華男殺妻藏屍判終身監禁 受害者女兒：為何是我們受懲罰？

麻州華男殺妻藏屍判終身監禁 受害者女兒：為何是我們受懲罰？
威廉決心報復哈利慘了 不只梅根 連他小孩也會被封殺

威廉決心報復哈利慘了 不只梅根 連他小孩也會被封殺