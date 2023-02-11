南加雨水充沛 賞花季來了

南加一些地方野花開始綻放。（記者啟鉻／攝影）

南加 2022年末至2023年初雨水充沛，山地野花將迎來春季盛開時節。現在一些居民房前屋後的空地，已經野花開放。很多華人 居民躍躍欲試，準備與家人或親友結伴到附近州立公園賞花。他們說，疫情 大流行期間，人們受疫情所困，沒有心情去賞花，且這幾年南加雨水並不充裕。今年景況不同，疫情進入尾聲，心情放鬆，華人講求「花開富貴」，欣賞野花盛開，給新的一年增添好彩頭。但專家提醒，濕潤土壤雖有利野花綻放，但不要期望過高。

據了解，南加野花盛開一般在低海拔地區，時間在2月中旬至4月中旬，海拔較高地區開花則在4月至7月間。奇諾岡華美協會前會長郭女士表示，她正考慮與好友結伴去附近州立公園賞花，好好放鬆一下。

平時喜歡健身、爬山的「老頑童」楊先生說，今年加州雨水豐沛，很可能出現山花遍地開的自然盛景。一般在3月中旬是開始踏青賞花的好時節，現在雖然也有野花開放，但尚未達到最好的時機。賞花可以到奇諾岡州立公園（Chino Hils State Park），還有河濱縣的Diamond Valley Lake等，到時候那裡滿山滿谷的野花，到處是風景。南加還有不少地方，也適合踏青賞花。楊先生說，他更喜歡探索式欣賞風景，與三五好友一起，邊爬山邊探索，尋找遊人較少的地方，能夠看到獨特的自然風景，也是難得的個人體驗。

2023年初南加經歷破紀錄的降雨，雖造成一些災害，卻給長期乾旱的土地吸足水分，也會在未來數周給南加帶來野花綻放的機會。華人居民回憶起疫情前，每到春季鮮花盛開時，踏青人群絡繹不絕，相信今年很可能榮景再現。

有專家認為，不能保證一定會出現更勝以往的野花綻放季，但提供繁花盛開的土壤條件已成熟。比如在南加沙漠景觀與灌木較多地區，雖然期待在大量降雨後，會展示野花燦爛的景色，但因未來幾周天氣乾旱，可能會降低野花盛開的程度。此外，通常民眾欣賞野花盛開的景區，比如棕櫚谷（Palmdale）、蘭卡斯特（Lancaster）、棕櫚泉（Palm Springs）附近的部分Sonoran Desert地區，降雨量少於其他地方。

華裔園藝專家邱啟宜表示，今年降雨較大且很均勻，冬季不是特別冷，對土壤吸水浸透很適合。雖然還未到3月中旬，但已有不少華人外出賞花。河濱加州大學地球與行星科學教授明尼奇則認為，雖然加州在多年乾旱後獲得充沛雨水，但野花開得怎樣，還不能確定，如果條件適合，一些花會在春季綻放，但因種子發芽存在很多變數，有些花不一定盛開。

安大略市華人居民Wong女士說，她喜歡賞花種花。疫情大流行前，她與家人曾到過河濱縣海梅特市（Hemet）的Diamond Valley Lake踏青賞花，那裡的罌粟花（Poppy）和深藍色的魯冰花（Lupine），給她留下很深印象。翁女士也提醒，賞花是好事，可千萬不要去破壞自然景觀，不要亂摘花，影響其他人欣賞風景，同時要遵守園區規定，注意安全，避免意外傷害。