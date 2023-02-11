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半月灣案槍手趙春利出庭沮喪哭泣 法官一度休庭

開張7月被盜7次 這家餐廳現在不收現金只刷卡

專搶蘋果電器 8人集團落網

洛杉磯訊
加州檢察長邦塔在說明會上表示，有能力打擊有組織的盜竊集團。（圖片來源：加州司法廳YouTube截圖）
加州檢察長邦塔在說明會上表示，有能力打擊有組織的盜竊集團。（圖片來源：加州司法廳YouTube截圖）

加州檢察長邦塔（Rob Bonta）9號發布消息表示，已逮捕從2022年8月到2023年1月在加州各地盜竊的八人犯罪集團，他們針對蘋果店和其他電器零售商，偷走價值數千元的物品。

南加州近期傳多起強盜案其中，橙縣（Orange County）、河濱縣（Riverside County），還有聖伯納汀諾縣（San Bernardino）都曾是他們搶劫的目標。他們作案手法相似，都先將店員還有顧客隔開，另外幾人再趁機搶奪商品。

根據刑事訴訟，八名嫌疑犯其中兩人曾參與襲擊派庫卡蒙加牧場（Rancho Cucamonga）的蘋果店，隔一天又在爾灣（Irvine）的蘋果店搶劫。

每位嫌犯都面臨多項指控，包括零售盜竊、組織性竊盜、重大失竊案，還有超過50萬的盜竊案。這起案件由多個加州執法機構合作辦案，包括加州公路巡警組織性盜竊犯罪專案組（CHP Organized Retial Theft Crimes Task Force）、奧克蘭警察局（Oakland Police Department）、河濱縣警局（Riverside Sheriff’s Office）、聯邦調查局（FBI），還有美國警法局（U.S. Marshal’s Office）。

2020年的一項調查顯示，美國零售商因為組織性的盜竊平均每天損失70萬，每年損失超過10億。加州州長紐森（Governor Newsom）和邦塔都表示，將繼續努力鏟除犯罪集團，這些犯罪的行為在加州是不能被容忍的。同時也呼籲民眾，如果了解與零售商盜竊案相關的資訊，可到以下網址尋求幫助或舉報：oag.ca.gov/retail-thef。

加州 零售商 蘋果

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