誤傳驗證碼給駭客 華人微信被秒盜

駭客拿到陳女士微信後更改了頭像和名字。（圖：讀者提供）

一條驗證碼短信讓華人微信 瞬間被駭。亞凱迪亞（Arcadia）華人陳女士日前收到朋友的微信，對方讓她將短信的驗證碼發給她。陳女士照做後，她的微信瞬間被迫下線。她當時覺察不對，趕緊再次上線將微信裡的人民幣即時轉出，但等她再登錄時，微信帳號已被人盜走。之後她花費一星期時間才將微信找回，讓她感慨，一條短信引發的麻煩。

陳女士近日剛聯繫過的一個朋友某天突然發微信說找她幫忙接受一條短信，然後將短信上的驗證碼發給她，陳女士不疑有他，剛把驗證碼發給對方，自己的微信就馬上掉線。她覺得狀況不對，第一個反應就是再次上線把微信裡的錢轉出，結果又斷掉，連續多次後，她意識到自己的微信被駭了。

陳女士說，當時很慌張，不知道怎麼辦。每次試圖登錄都顯示密碼錯誤。於是她找微信申訴，但駭客 把她微信的聯繫電話號碼換了，導致她的號碼無法驗證。她只能找兩個朋友幫忙驗證，駭客不僅把她的兩個朋友拉黑，還把她微信家裡人從聯繫人名單裡踢出去，目的就是無人幫她驗證。她說，幸虧當初她發現不對勁時就把微信裡的一萬元人民幣轉出，駭客即使佔據她的微信帳號也拿不到錢，且轉錢還需要額外的密碼。

隨後陳女士花了一個星期的時間進行微信帳號保衛戰。她聯繫微信，先是凍結號碼，然後又讓中國的朋友幫忙接受短信驗證，各種麻煩後才找回自己的微信號碼。她說，這個微信號裡面很多資料，所以不管多麻煩都要找回來。她後來了解才發現，最初給她發微信的朋友並不是本人，駭客黑了這個朋友的微信後，再偽裝成朋友聯繫她接受驗證碼，而這個驗證碼大概就是更改她微信個人信息的驗證碼。