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國稅局：今年退稅款少10% 但退稅速度將加快

記者趙健／洛杉磯市報導
國稅局官員表示，今年的退稅款預計較上年減少約10%。（視頻會議截圖）
國稅局官員表示，今年的退稅款預計較上年減少約10%。（視頻會議截圖）

今年報稅季已經開始。少數族裔媒體服務組織（Ethnic Media Services）2月10日舉辦稅務講座，國稅局官員分享了今年退稅新政策，退款額同比減少10%，但退款速度會加快；並提醒民眾善用稅務協助中心（Tax Assistance Centers）。

國稅局工資及投資部門代理委員Kevin Morehead表示，國稅局每年貢獻約4.1萬億元稅收款，占美國財政收入的96％左右。去年，國稅局處理了超過2.6億份稅單和表格，發放了超過1.1萬億元的退稅金額。作為新頒布的「降通膨法」(Inflation Reduction Act)的一部分，國稅局還新增了超過5000位電話協助人員，並在全美增加了可以直接為納稅人提供面對面協助的稅務人員。

不過，Morehead表示，今年的退稅款預計較上年減少約10%。這主要是因為有一部分在特殊經濟環境下暫時提供的稅務優惠已於2022年取消，因此納稅人今年的退稅款中將不會包含這部分稅務優惠。此外，在疫情流行期間，國稅局允許從總收入中扣除向合格慈善機構捐款的標準扣除額，無需納稅人逐項列舉，但今年納稅人需要逐項列出捐款才能抵稅，因此也會導致退稅款減少。

Morehead還補充道，雖然今年的電動車補貼政策受「降通膨法」影響有所收緊，但新購買的電動車仍可獲得最高7500元的的「綠色抵扣」（Green Credit），且二手電動車也有獲得稅務優惠的機會。

國稅局納稅人協助及教育總監Susan Simon表示，國稅局通過提供免費退稅服務來協助納稅人，特別是為殘障人士和有語言障礙人群服務的「志願者所得稅援助計畫」（Volunteer Income Tax Assistance ，簡稱VITA）和為60歲及以上的長者服務的「年長者稅務諮詢」（Tax Counseling for the Elderly，簡稱TCE) 。今年國稅局的VIDA團隊擴大至8萬1000名志願者，他們會為符合條件的個人免費退稅。

Simon強調，國稅局在多語言服務方面投入了很多資源，大部分常用的稅務表格如今已被翻譯成簡體中文、繁體中文、西班牙語、韓語等語言。所有免費電話線路都可以提供超過350種語言的申報支持。此外，在稅務協助中心還專門設有電話翻譯的服務，在全美362個辦事處裡，納稅人可以預約解決任何問題，無論是設立分期付款計畫，或諮詢一般稅務問題。

Simon還特別指出，稅務協助中心的每個志願者都經過專業培訓和測試，具備會計專業資格，讓納稅人感受到他們的退稅是安全並且值得信賴的。若需尋找就近的報稅服務中心，可訪問https://irs.treasury.gov/freetaxprep/。

國稅局鼓勵民眾通過稅務協助中心獲取專業幫助。（視頻會議截圖）
國稅局鼓勵民眾通過稅務協助中心獲取專業幫助。（視頻會議截圖）

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