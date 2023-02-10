紓困金無著 逾期可求助 作業至2026年4月截止

未收到加州通膨紓困金者，2026年4月前都還能求助。( 取材自加州稅務廳)

加州 稅務廳（Franchise Tax Board）表示，2022年10月開始發放的中產階級退稅 （Middle Class Tax Refund，MCTR），絕大多數符合資格者應該都已經收到，少數在申報後變更地址的最慢在2月14日前會寄出，最慢不會到3月還沒收到。不過稅務局強調，作業時間一直到2026年4月，遲未收到者還有時間求助。

不過，稅務局也特別強調，只有2020財年有報稅的人才能領到俗稱「通膨補貼」的MCTR，不是2021財年，而且就算2021財年的應繳稅額更少，通膨補貼也不會增加。依照規定，可以領到的金額自200至1050元。

稅務局指出，絕大多數符合資格者應該都已經收到補貼，包括匯款或郵寄的現金卡 。不過，一少部分人因為在申請後變更地址，因此稅務局還需要一點核對時間，最慢在2月14日前都會完成。但是有些申請需要手動比對，因此恐怕會到3月才能寄發。不過稅務局強調，不應該會有3月底都還沒收到的案件。