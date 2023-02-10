世報APP抽獎 40年讀者喜獲蘋果手錶

馬慶華（左）從洛杉磯世界日報總經理李銘濱手中接過獎品Apple Watch。（記者陳開／攝影）

居住在南加托倫斯市（Torrance）的馬慶華、馬國慶兄弟，是世界日報 40多年的忠實讀者，每天讀世報的習慣，來自父輩的傳承。他們雖已年逾七旬，但仍緊跟時代步伐，閱讀習慣從紙本轉型App ，這也讓馬慶華在此次世報App抽獎活動中，幸運拿到二等獎的Apple Watch（蘋果手錶）。

72歲的馬慶華與弟弟馬國慶，均畢業於台灣大學。馬慶華表示，從前在台灣有閱讀聯合報的習慣；全家移民美國後，在父親帶領下閱讀世界日報。北美華文媒體其實也不少，喜歡世界日報的原因是客觀中立，不像有的媒體為反共而反共，亦或是無條件支持藍或綠。雖然弟弟馬國慶平時也會關注洛杉磯時報等主流媒體，但世報有更多華人 在地新聞，也更符合華人價值觀，因此一看就是40多年。

隨著數位時代的到來，兄弟倆的閱讀習慣也在發生改變。馬慶華說，很早就開始關注世報的數位平台，現在看新聞主要通過APP，更習慣閱讀條列式的新聞。也會關注世報的Youtube頻道U視頻，世說新聞欄目基本每期必看，不過他暫時沒有留言的習慣。對於新的世報App，他認為加載速度更快，界面更清爽，推薦廣大讀者使用。

馬慶華的父親是山東人，曾是中華民國海軍，1949年隨國民黨撤往台灣，1950年馬慶華在台北出生。馬國慶有一個姐姐與一個弟弟，目前都在美國。