哀悼蒙市舞社槍案 逝去的生命：洛時與世報攜手報導與追思

南加州蒙特利公園市「舞星舞蹈社」於2023年1月21日、農曆春節除夕夜，發生大規模槍擊案，11人罹難，熱愛跳舞的生命從此消失。（美聯社）

洛杉磯 時報(Los Angeles Times)／採訪團報導 世界日報 ／中文版編輯

南加州蒙特利公園市（Monterey Park）舞星舞蹈社（Star Ballroom Dance Studio）於2023年1月21日、農曆春節除夕夜，發生11人喪生的不幸槍擊 案件，這是自2022年5月德州烏瓦德（Uvalde）小學屠殺案以來，全國死傷最慘重的大規模槍擊案。

由於槍擊案發生在華人社區，且遇難者多為華人，世界日報在案發後連日追蹤報導，引起同樣密集報導該案的洛杉磯時報注意。洛杉磯時報向世界日報提出「兩報共同合作報導」的建議；該報動員十多名記者和數位後製人員，對槍擊案及罹難者所作的報導與哀悼，經中文翻譯後，與世界日報合作編輯，盼將更完整的訊息，提供給更多華人讀者閱讀，及瞭解南加中英文兩大報對此案的關注與對遇難者的追思。

舞星舞蹈社一直都是一個歡樂的地方。對很多年長的亞裔美國人而言，通常是移民，這個舞社提供了一種群體歸屬感。但在1月21日，當舞星舞蹈社槍響之後，這個社區被擊垮了。

受害人包括舞社的舊雨新知，有已經跳了15年的長期舞伴，也有舞社的工作人員，甚至還有一位第一次受朋友邀請來跳舞的客人，即不幸遭此劫難。記者在爬梳遇害者的故事時，發現他們之中有祖父母輩、姨嬸、兄弟或朋友關係；也有做社區建設、終身學習，以及安家落戶的尋常移民。以下是他們的故事。

全文請見世界日報洛杉磯地區版及世界新聞網。

高宇倫Yu-Lun Kao72歲／好好先生 肉身護舞伴

高宇倫。(Gary Coronado)

「高宇倫是一名承包商，英文名Andy Kao，愛跳舞」，他的兄弟在接受洛杉磯時報訪談時做如上表示。

這位自稱是高先生的兄弟說，「我知道他喜歡跳舞，但他在跳舞的時候不幸喪生。」

在聲明中，家人記得高宇倫是一位熱心快樂和善的人。他喜歡運動和跳舞。

他的家人說，「他們被這場悲劇摧毀了」，並呼籲國家和地方領袖要做更多槍枝管制的事，而不是說說而已。

他的家人在一份聲明說，「我擔心未來這種悲劇會繼續發生。我們的國家在未來會有一個真正針對槍枝管制的方案嗎？」

當槍案發生時，高宇倫和一起跳舞15年的舞伴Shally在舞星跳舞。

不願透露全名的Shally說，「任何時候當我打電話給他並告訴他說，Andy，我現在人在舞社」，他就會來。任何時候只要有時間，我們絕不浪費。我們必須來跳舞。跳舞讓人開心。

Shally的丈夫Franscois為了高宇倫的喪葬費，在眾籌網頁GoFundMe開了帳號。Franscois表示，星期六那天，高宇倫為Shally擋下子彈而保護了她。

高宇倫兄弟說，他們兄弟倆大概在20年前從台灣移民到美國。高宇倫變成一個承包商，在賣製造窗戶和外門的材料。他沒有結婚也沒有任何子女。

Francois說高宇倫就像是他的兄弟一樣。Francois說，「我們時常會像是一家人共享餐點，分享有趣的故事。他總是仔細聆聽並面帶笑容。他真的令人懷念。」

Francois說，在舞蹈教室裡，大家都稱高宇倫為「好好先生」，因為他平易近人。

Francois在高宇倫的GoFundMe頁面上寫道，「高宇倫是一個自由靈魂，讓大家發笑，而且愛跳舞，即使只有他一個人在舞池裡。」

于文濤Wen-Tau Yu 64歲／重返校園 想當藥劑師

于文濤（Wen Tau Yu）。(Allen J. Schaben)

據于文濤的兒子們說，于文濤來自台灣。他的一個兒子拒絕接受近一步的採訪，且說他父親是一個「注重隱私的人」。根據駐洛杉磯台北經濟文化辦事處 （Taipei Economic and Culture Office in Los Angeles）的組長王冠惠Amy Wang）表示，于先生持有綠卡住在美國，並保留台灣的公民身分。

在一次與紐約時報 （New York Times）的訪談中，另一個兒子說，于文濤最近已經開始上學，想成為藥劑師。

于文濤的兒子告訴紐約時報說，「我父親64歲而且也退休了，但還在探索第二事業。我真的好欽佩父親。」

那個兒子說于文濤和家人很親，在槍擊案發生的幾個小時前，才一起慶祝農曆新年。

他說，「當我一開始聽到消息時，我簡直無法相信，悲傷情緒一陣陣襲來」。他說他不知道他的父親是位舞者，但知道父親已經計畫好要和朋友聚會來慶祝接下來的節日。

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