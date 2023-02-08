財物放汽車後備箱 賊照偷 還開車撞失主

華人日前在哈岡一家餐廳吃飯，出來發現路虎車子後窗被砸。（圖：讀者提供）

民眾財物放在汽車 後備箱裡也不保險，近日聖蓋博 谷華人 區發生多起汽車後備箱被砸財物被偷的案件。有盜賊特別囂張，偷完一輛車還跑去對面接著偷，還有盜賊被失主撞見後還意圖加害對方。

（影音來源：記者張宏）

2月5日晚8點位於聖蓋博市山谷大道東500號街區一處廣場發生汽車盜竊，當時目擊者劉先生正在一家餐廳外等位，突然聽到狗叫和玻璃被打破的聲音。他說，聽到聲音想追上去但已來不及拍攝嫌犯的車牌號碼，對方的速度非常快，只看到一輛藍色休旅車開向山谷大道，然後掉頭去了對面的停車場想繼續盜竊，盜賊非常彪悍差點撞到路人。

劉先生說，幸好現場有一個證人拍到盜竊過程和車號，已將信息報告給警方，希望早日抓捕歸案。根據視頻顯示，一個盜賊開車，另一個下車砸窗偷東西一氣呵成。他們打破汽車後窗，手速極快的偷走車裡面一黑一白兩個行李箱。得手後就迅速上車離開，前後不過十幾秒鐘。

華人張先生3日中午在哈仙達岡也有類似遭遇，他表示，他當時在Azusa路1600號街區的一處廣場的餐廳吃飯，廣場內有很多餐廳和車輛，是非常熱鬧的所在。當他吃完飯出來時，發現自己的車子後窗被砸了。他車裡其實沒放什麼貴重物品，但估計賊人以為車裡有財物才砸窗。他報警後兩個多小時警察才來，期間多次打911，接線員說警方太忙了，要麼等或者取消報警。

還有人從超市出來，撞見賊人偷自己的車，賊人還想用車撞他。在1月中旬，一對華人夫婦從某超市出來，看見一個胖胖的西裔男子進入他們的Kia汽車，這對華人夫婦嘗試阻止這名盜賊，結果嫌犯不僅直接把他們的Kia汽車開走，還試圖撞他們。