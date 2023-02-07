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報稅起跑 多管道免費服務 有利長者、低收入、英文不佳者

記者劉子為／洛杉磯報導
華埠服務中心提供華語報稅服務。（記者劉子為／攝影）
華埠服務中心提供華語報稅服務。（記者劉子為／攝影）

國稅局IRS）的公告，今年報稅季從1月23日開始，截止4月18日，若申請延期報稅，截止時間為10月16日。報稅流程繁雜，需要專業人士的幫助，如果不想花錢請會計師或購買付費報稅軟體，可參下文提及的免費報稅管道，尤其便於長者、低收入、英語不流利的納稅人。

1.IRS網路在線免費申報（IRS Free File Guided Tax Preparation）

國稅局攜手多家報稅軟體組成免費報稅聯盟（Free File Alliance），服務於22年調整後總收入(adjusted gross income，AGI)不超過7萬3000元的納稅人。該聯盟提供很多免費使用的報稅軟體，可免費申報聯邦稅，部分軟體還可免費申報州稅。但不同報稅軟體針對不同州的居民對免費報稅的要求略不同，建議前往https://apps.irs.gov/app/freeFile/，選擇「Browse All Providers」，輸入基本的個人信息，以找到最適合自己的在線免費報稅軟體。

提供免費報稅中文服務的地點包括華埠服務中心，圖中所提及的客戶可向中心預約服務。（...
提供免費報稅中文服務的地點包括華埠服務中心，圖中所提及的客戶可向中心預約服務。（截圖自華埠服務中心官網）

2.免費報稅服務中心計劃 (VITA)/年長者稅務資訊（TCE）

上述報稅軟體多為英文界面，如英語不流利或不熟悉網路，也可向各報稅服務中心義工求助。VITA主要服務於年收入6萬或以下、殘障或英語不流利的納稅人。TCE主要服務於60歲及以上的長者。

VITA和TCE的義工們都具備會計專業資格，能幫忙填表和核對，其服務也覆蓋許多常見表格，能處理家裡有房產、小孩、退休金等情況。不過，找義工報稅通常要登記和排隊，花費時間會較久。

要尋找離您最近的報稅服務中心，可前往https://irs.treasury.gov/freetaxprep/，輸入郵政編碼查詢，提供中文服務的包括華埠服務中心、CAL STATE LA VITA、Herald Christian Community Center等。

3.MyFreeTaxes by United Way

MyFreeTaxes不限收入或年齡，可用於免費申報聯邦稅和部分州稅。若選擇自己報稅「File on my own」，收入在7萬3000元以下將使用TaxSlayer軟體服務，金額以上則使用Cash App Taxes的服務。

若選擇在幫助下報稅「File with virtual help」，納稅人需回答基本問題，上傳稅務相關的文件，交由VITA義工遠程幫忙填表。

4.商業報稅軟體免費版

市面上大部分商業報稅軟體都提供「免費版」的選項，有別於IRS Free File，該選項不設收入門檻，人人皆可使用。不過，免費版本只能申報簡單收入，如果情況複雜，需升級至付費版。以新手適用的TurboTax為例，該報稅軟體免費版僅能用於申報W2、個人愛好收入1099-K、學生貸款減免等，不可用於自僱用收入、股票買賣、房租收入等。

報稅 IRS 國稅局

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