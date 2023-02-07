2023年8項報稅減免 千萬別忽略

納稅人申報時，可善用可能被忽視的扣除額或抵稅額。（FOX 11）

KTLA 5電視台報導，若民眾尚未報稅，這意味著還有些時間可利用一些通常被忽視的扣除額（Deduction)與抵稅額（Credit）。

正如美國國稅局 （IRS）解釋的那樣，在確定所欠的稅款前，扣除額會減少納稅人收入，而抵稅額則可減少所欠的稅款，或增加退稅額。

Jackson Hewitt Tax Services首席稅務資訊官史泰博（Mark Steaber）告訴Nexstar，「扣除額跟抵稅額，可能會讓納稅人口袋多了幾百元，但不會是幾千元。」

以下是一些可能的扣除額

自營事業（self-employment）：史泰博說，若本身是個體經營戶，可利用一些扣除額，如身為一名優步（Uber）等網約車公司駕駛人，可扣除汽車行駛里程，與維修、機油、加油和輪胎保養等費用。根據國稅局規定，若本身在家工作，還可扣除某些費用。

醫療和牙科費用：美國國稅局指出，若納稅人總醫療費用超過調整後總收入的7.5%，可扣除替自己、配偶或家屬支付的醫療或牙醫費用。

教師費用：若納稅人是名教師，可從課堂教材（如書本、用品、電腦或課堂上使用的其他設備）的任何未報銷費用中扣除250元。

教育 ：史泰博指出，目前約有十多項與教育相關的稅收減免。最常見的一種是扣除學生貸款利息。根據國稅局規定，最多可扣除2500元。

抵稅額

所得稅抵免：史泰博指出，根據美國國稅局數據，每年約有五分之一納稅人忽略該項抵免。「Earned Income Tax Credit」可符合多種資格的中低收入勞工，包括年收入5萬9187元以下的工薪族。

教育：儘管上述有十多項教育相關稅收抵免，但史泰博強調「美國機會信貸（American Opportunity Credit）和終身學習信貸（Lifetime Learning Credit）」，納稅人可在國稅局網站確認是否符合條件。

收養：合格的收養費用可能使納稅人有資格獲得稅收抵免和雇主提供的收養援助。根據國稅局，費用包括合理和必要的收養費、法庭費用和律師費、差旅費，以及與收養符合條件的孩子直接相關其他費用等。

電動車 車主：若在2022年或2023年購買符合條件的電動車，新版電動車稅收抵免最高可達7500元。若納稅人提交購買年份的修訂納稅申報表，則在2022年前購買的車輛，仍可根據舊制申報。

史泰博建議納稅人查詢所在州的抵免和扣除額。「稅法很大、很複雜，好處是有各式各樣的稅收優惠，儘管沒有退稅5000元的靈丹妙藥，但有很多500元的小子彈，還是有幫助。」

今年報稅截止日期為4月18日。