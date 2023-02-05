我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約房市低迷 曼哈頓公寓銷量跌50% 房價卻下不來

美擊落中國氣球 中國防部：保留必要手段處置權利

加州取消學生強制疫苗令

編譯陳盈霖／綜合外電報導
加州取消學生疫苗強制令。（CBS）
加州取消學生疫苗強制令。（CBS）

洛杉磯時報報導，公共衛生官員證實，隨著加州準備在本月晚些時候，解除新冠肺炎緊急狀態，加州已悄悄取消學生強制疫苗令。

加州州長紐森（Gavin Newsom）2021年10月宣布強制疫苗令，該命令適用於加州所有670萬公私立學童。但不到一年，2022年4月，紐森即暫停該強制令，且撤回一項取消個人信仰豁免的法案。

當時加州公共衛生廳宣布，該強制令被推遲至少至2023年7月1日，因聯邦食品暨藥物管理局（FDA）尚未完全批准兒童新冠肺炎疫苗。加州官員稱，他們還需時間批准相關規則，且向學區提供指示。

自那時起，2019年爆發的新冠肺炎逐漸變得不那麼致命，且更易於控制和治療，疫苗和抗病毒藥物也緩解醫療系統負荷。

隨著死亡和住院人數急劇下降，紐森有信心於2月28日宣布結束為期三年的緊急狀態。

然而，加州公共衛生廳學童疫苗接種令，並不會因解除緊急狀態而自動改變。公共衛生廳尚未說明何時終止強制疫苗令。

該部門在一分聲明中說，「加州衛生廳目前沒有探索制定任何緊急規則，將新冠肺炎疫苗添加到學生疫苗接種清單內。」

他們的聲明「簡單證實了過去一段時間以來的情況，也就是加州並未執行強制疫苗緊急條例。」換句話說，自去年4月強制疫苗令推遲以來，加州官員並未採取任何措施來強制接種疫苗。

州長並未回覆洛杉磯時報要求評論的電郵。

取消強制疫苗令，並不意味著拒絕替兒童接種疫苗。

公共衛生廳聲明指出「新冠肺炎疫苗接種，是保護孩子健康和學校開放的重要工具。相關單位強烈建議對學生和工作人員進行疫苗接種，防止住院和嚴重併發症。」

而父母在疫苗接種問題上持不同意見。有些人不管怎樣都反對疫苗，有些人贊成，但不喜歡強制令，有些人則表態支持。

前加州眾議員基利（Kevin Kiley）在2021年挑戰紐森的疫苗政策失利，日前他在博文中宣稱「我們贏了。致紐森：你輸了。」

代表加州大部分學區說客戈登（Kevin Gordon）則認為，政策變化並非共和黨政治壓力的結果，而是新冠肺炎病毒傳播趨緩。「當病毒傳播量遠低於全州範圍時，執行疫苗強制令是沒意義的。」

疫苗 加州 新冠肺炎

上一則

蘇珊中學華裔家長會 「謝師宴」慶佳節

下一則

洛市4校共慶新年 中華美食工藝吸睛

延伸閱讀

加州喜獲甘霖仍須省水

加州喜獲甘霖仍須省水
加州州長紐森提新法 公共場所禁攜槍

加州州長紐森提新法 公共場所禁攜槍
加州槍枝管制全國最嚴 槍殺事件仍層出不窮

加州槍枝管制全國最嚴 槍殺事件仍層出不窮
加州州長紐森 批步槍協會「垃圾團體」

加州州長紐森 批步槍協會「垃圾團體」
加州州長家訪奪槍華裔勇士 網：怎麼進屋沒脫鞋？

加州州長家訪奪槍華裔勇士 網：怎麼進屋沒脫鞋？
全美大規模槍擊案頻傳 紐森嗆共和黨「元凶」

全美大規模槍擊案頻傳 紐森嗆共和黨「元凶」

熱門新聞

陸儀鳳在「楚留香大結局」的劇照。（影片截圖）

蒙市奪槍英雄母親 曾是台灣大熱女星

2023-02-02 20:24
南加州居民劉女士在銀行取錢後被可疑車輛尾隨。（世說新聞團隊製作）

世說新聞／華女銀行出來被尾隨 這一動作嚇跑他

2023-01-31 22:35
微軟、亞馬遜等科技大廠最近接連傳出萬人以上規模的裁員消息，讓不少華人被波及，開始各謀出路 。 （Microsoft公司臉書）

科技業裁員大潮席捲 華人轉行、海歸…盼度過危機

2023-01-31 13:00
高女士的汽車停在家門口，車牌一分鐘內就被盜取。（記者邵敏／攝影）

洛縣華女車牌一分鐘內被偷 盜竊原因竟是這個

2023-01-29 19:39
收據打印出來足有一米長。（崔女士提供）

超愛台灣珍奶 西語裔一次花千元狂點70多杯 華商「累瘋」

2023-01-31 15:09
ChatGPT機器人可謂開啟搜索新時代，它能寫文章、寫詩、寫論文、改Code，整合網路各種信息回答問題。（OpenAI網站）

萬能機器人ChatGPT被玩壞了？華人:已離不開它

2023-01-31 16:06

超人氣

更多 >
175萬買「地獄之屋」 舊金山華裔夫婦遇噩夢

175萬買「地獄之屋」 舊金山華裔夫婦遇噩夢
美軍戰鬥機擊落中國氣球 殘骸回收進行中

美軍戰鬥機擊落中國氣球 殘骸回收進行中
新州紐瓦克機場兩客機相撞 其中一架滿載乘客

新州紐瓦克機場兩客機相撞 其中一架滿載乘客
啪沒了？ 要攻擊間諜氣球 不是直接射陷入火海

啪沒了？ 要攻擊間諜氣球 不是直接射陷入火海

美用1枚飛彈擊落中國氣球 目擊者：「像一張皺巴巴的衛生紙」般飄落

美用1枚飛彈擊落中國氣球 目擊者：「像一張皺巴巴的衛生紙」般飄落