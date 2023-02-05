加州取消學生強制疫苗令

加州取消學生疫苗強制令。（CBS）

洛杉磯時報報導，公共衛生官員證實，隨著加州 準備在本月晚些時候，解除新冠肺炎 緊急狀態，加州已悄悄取消學生強制疫苗 令。

加州州長紐森（Gavin Newsom）2021年10月宣布強制疫苗令，該命令適用於加州所有670萬公私立學童。但不到一年，2022年4月，紐森即暫停該強制令，且撤回一項取消個人信仰豁免的法案。

當時加州公共衛生廳宣布，該強制令被推遲至少至2023年7月1日，因聯邦食品暨藥物管理局（FDA）尚未完全批准兒童新冠肺炎疫苗。加州官員稱，他們還需時間批准相關規則，且向學區提供指示。

自那時起，2019年爆發的新冠肺炎逐漸變得不那麼致命，且更易於控制和治療，疫苗和抗病毒藥物也緩解醫療系統負荷。

隨著死亡和住院人數急劇下降，紐森有信心於2月28日宣布結束為期三年的緊急狀態。

然而，加州公共衛生廳學童疫苗接種令，並不會因解除緊急狀態而自動改變。公共衛生廳尚未說明何時終止強制疫苗令。

該部門在一分聲明中說，「加州衛生廳目前沒有探索制定任何緊急規則，將新冠肺炎疫苗添加到學生疫苗接種清單內。」

他們的聲明「簡單證實了過去一段時間以來的情況，也就是加州並未執行強制疫苗緊急條例。」換句話說，自去年4月強制疫苗令推遲以來，加州官員並未採取任何措施來強制接種疫苗。

州長並未回覆洛杉磯時報要求評論的電郵。

取消強制疫苗令，並不意味著拒絕替兒童接種疫苗。

公共衛生廳聲明指出「新冠肺炎疫苗接種，是保護孩子健康和學校開放的重要工具。相關單位強烈建議對學生和工作人員進行疫苗接種，防止住院和嚴重併發症。」

而父母在疫苗接種問題上持不同意見。有些人不管怎樣都反對疫苗，有些人贊成，但不喜歡強制令，有些人則表態支持。

前加州眾議員基利（Kevin Kiley）在2021年挑戰紐森的疫苗政策失利，日前他在博文中宣稱「我們贏了。致紐森：你輸了。」

代表加州大部分學區說客戈登（Kevin Gordon）則認為，政策變化並非共和黨政治壓力的結果，而是新冠肺炎病毒傳播趨緩。「當病毒傳播量遠低於全州範圍時，執行疫苗強制令是沒意義的。」