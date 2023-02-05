華人遊夏威夷 停車遭白人保全歧視 以電擊棒威脅

事發地停車場，白男保全歧視亞裔，多次故意不讓亞裔進去停車。（圖：李女士提供）

夏威夷 是無數人嚮往的旅遊勝地，是很多華人常去的旅遊景點。南加華人李女士一家日前到夏威夷旅遊，在某處停車場卻遭門衛歧視 ，雙方對峙期間，門衛還掏出電擊棒威脅李女士一家。

影音來源：世說新聞小組製作

南加華人李女士和丈夫王先生，以及王先生的父母，1月26日前往夏威夷檀香山度假。28日早上，一家人計畫去打卡一家位於Niu大街的網紅餐廳。李女士說，餐廳沒有專屬停車場，需要將車停在旁邊一家旅館的停車場，餐廳可以報銷停車費。

當李女士一家開車到這家停車場門口時，意想不到的事發生了。李女士說，停車場有欄杆擋著，門口有一名40來歲的中年白人男子看守，她和丈夫用英語詢問是否可以進去停車。然而這名白人警衛卻裝作沒聽見、沒看見，對李女士一家不聞不問，自顧自忙著招呼其他車輛。

王先生對該名警衛又說了好幾遍，「我們要進去停車」，但這名警衛卻做出聽不見的姿勢，說「什麼，我聽不懂。你們在說什麼？」李女士以為對方沒聽清楚，就又仔細對他用英文解釋一遍，這名警衛卻說「你們在說西語嗎？我不理解你們在說什麼」並在兩人多次解釋後，仍舊以「我聽不懂你們說什麼」搪塞兩人。

李女士和丈夫王先生都是美國高等名校畢業，英文說的十分流利。李女士感覺受到歧視，她的丈夫王先生則早就氣到火冒三丈，下車要與這名警衛理論，還說要投訴他。警衛見狀，從口袋掏出電擊棒，威脅王先生退後。這時仍坐在車上的李女士看見警衛掏出電棒，也嚇得不輕。她說那電棒有7呎長，閃著藍光，發出滋滋的聲響，並且距離丈夫非常近，幾乎就要碰到，她很擔心丈夫的人身安全。

王先生受到電擊棒威脅後，氣憤不已，和警衛說要打911報警，於是王先生立刻掏出手機，撥打911。這時李女士也下車，去餐廳找負責人過來理論。沒過一會，另一名停車場的工作人員也過來，但是他完全不顧王先生的解釋，甚至袒護警衛說「他有權力不讓你們停車」。這時候餐廳老闆趕到，對停車場工作人員解釋，然而該工作人員還是置若罔聞。

之後餐廳老闆對李女士說，這名白人警衛歧視亞洲人，據他所知這樣的情況已經發生很多次，他餐廳的顧客很多是亞洲人，也對餐廳抱怨過很多次，但是他每次向停車場業主反應，得到的回應都很消極。

警察 大約幾分鐘就趕到現場，了解事情經過。王先生告訴警察，他來了夏威夷不下十次，從來沒有發生過這種情況。警察安慰李女士和王先生說，你們英語很好，完全聽得懂。

在警察調取監控期間，停車場的那名工作人員反過來威脅李女士，要以transpassing控告他們，稱以後他們兩人一旦來這個建築內，就會被逮捕。這時警察帶著監控紀錄過來，監控紀錄上清晰顯示警衛拿著電擊棒與王先生對峙的畫面。警察還表示，停車場的門衛攜帶電擊棒是違法行為。

在此期間，餐廳老闆也向警察反映白人警衛多次歧視亞裔的行為。據餐廳老闆表示，前段時間有兩位日裔客人想進去停車，警衛甚至想要動手打他們。李女士說，這時候停車場負責人也到了現場，態度仍十分傲慢。