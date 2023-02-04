華女遇銀行尾隨 開車習慣看後視鏡發現異常 報警逮人

劉女士在Azusa大街上被尾隨。（取材自谷歌地圖）

節假日時常有華人在銀行取錢後被搶劫。近日，南加 州居民劉女士剛從銀行出來，就被不法分子盯上。不過幸運地是，劉女士喜歡看後視鏡的小習慣，讓她發覺被跟蹤，立即報警逃過一劫。

在南加州 做生意的劉女士，12月9日上午約10時30分前往哈仙達岡（Hacienda Heights）Azusa Avenue上的某家銀行辦理業務，她當天去銀行存錢，並換一些零錢。從銀行出來時，身上大概有不到3000元現金。

劉女士說，「我有一個習慣，就是特別喜歡看後視鏡。」她說，當時倒車出來，看到一輛銀色吉普車為她讓路，她起初沒太在意，還在心裡稱讚那輛車。

然而此後劉女士從Azusa Ave一直開上60號高速路，那輛銀色吉普車卻一直出現在她的後照鏡中。劉女士此時心中起疑，她在Garfield路出口下高速路，看見那輛吉普車跟著她也下了高速路。之後，劉女士停在路口等紅綠燈，旁邊車道沒車，可那輛銀色吉普沒有停到劉女士車輛旁邊的車道，而是停在路邊的小道上，等劉女士汽車啟動後，再次跟了上來。此刻，劉女士更加篤定被跟蹤，她曾多次想甩掉對方，但都沒能成功。情急之下，劉女士打電話給丈夫。

劉女士的丈夫建議她直接把車開到附近警察 局，因為劉女士此前在阿罕布拉生活過一段時間，她很熟悉當地警局的位置。丈夫則幫劉女士報警，並將她加入與警局的三方通話中，警察安慰劉女士不要害怕，並表示會立即趕到現場。

不一會兒，警車就開到劉女士附近，這時銀色吉普車意識到不對勁，大踩油門試圖逃走，警察也火速追上。在警察追緝嫌犯時，劉女士進警局做筆錄，警察請劉女士到現場指認，劉女士害怕嫌犯看到她的臉，警察安慰她說，已經把嫌犯羈押起來，讓她不要擔心。

之後劉女士看見一名女警帶著白色手套搜查嫌犯的車輛，她還留意到車輛只有一張簡陋的紙質車牌。劉女士感到十分害怕，隨即離開現場。

阿罕布拉市警局警佐Michael Montano證實確有此案。Montano說，警方當天以企圖搶劫罪逮捕一名39歲的洛杉磯市居民，並將他移交洛縣地檢署。不過洛縣地檢屬在1月26日回覆稱，該案證據不足，拒絕提出指控。

劉女士如今回想當天被跟蹤的事情，仍心有餘悸。她說，幸虧有常看後視鏡的習慣，否則後果不堪設想。

其實這類案件在南加並不罕見，並有一個專門的名稱叫Bank Jugging，即「銀行尾隨」。此類案件中，歹徒往往在銀行停車場尋找目標，並一路尾隨，等目標到達下一目的地時實時搶劫。對於此類事件，警方建議，行車時如果懷疑遭人跟車，可以先試試轉幾個彎， 不要停止移動。如果確定被尾隨，最好報警，且把車門鎖好，不要下車，讓對方沒有辦法開門上車，也可以直接開車到附近的警局。