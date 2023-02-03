瓦斯費暴漲 補貼90至120元 可望提前撥給南加瓦斯用戶

瓦斯費高漲，加州公用事業委員會同意補貼。（本報資料照片）

南加 的瓦斯費在2023年1月普遍比2022年12月增加一倍以上，面對怨聲載道，公用事業委員會（Public Utilities Commission）在2日的委員會議上全票通過提案，決定盡速動用部分加州 氣候基金（California Climate Credits），以補貼南加瓦斯公司（SoCal Gas）用戶的瓦斯費。

這筆補助約在90元至120元間，本來應該在4月時才會撥發，但五名委員皆同意盡速發放天然氣部分的補貼。原本應該在10月撥發的電費補助則在公用事業的反對下維持原訂時間。加州氣候基金的原本用途是用於汙染防治，造成汙染的廠商定期向加州空氣資源委員會（Air Resources Board）繳納費用，以協助降低消費者能源費用。

雖然提前撥款支援瓦斯費用有點不合規定，但在委員全數同意下仍然決定撥放，委員會也決定，這只是緩解瓦斯價格大幅波動的第一步。委員侯克 （Darcie L. Houck）與主席萊諾斯（Alice Busching Reynolds）皆認為，民眾確實亟需幫助，除了氣候基金，各大公用企業也應該提出補助對案，畢竟氣候基金只能負擔90元至120元，而且只能分擔瓦斯費用，水電費不包括在內。

至於後續動作，公用事業委員會訂於7日開會再議。由於倡議團體呼籲消費者踴躍call-in表達意見，2日打電話進來抱怨的聲音不少：一名消費者說，1月份的8天內她的一房住家瓦斯費就達90元 ；另一民眾則說1月的瓦斯帳單高達800元，比12月高出一倍；另一些聲音則說，南加瓦斯屬於壟斷企業，價格說漲就漲。

多數提交意見書給委員會的公用事業都同意提前撥發瓦斯費部分的氣候基金，不過部分還是反對電費部分的動用氣候基金，其中之一的聖地牙哥 瓦斯與電力公司（San Diego Gas & Electric）希望就算提前，也要等到用電高峰的8月與9月再發，The California Association of Small and Multi-Jurisdictional Utilities也認為應該等高峰期過了再撥付。