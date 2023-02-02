華商黃春華再拓投資版圖 收購包機公司飛馬航空

2022 G650ER灣流號稱灣流系列中最大最快也是最貴的私人飛機，最大飛行速度0.925馬赫，航程7500海里，最大飛行距離8630英里。（記者楊青／攝影）

繼2021年底成立首領航空集團後（Prima Air Group, LLC），巴沙迪那華人企業家黃春華再拓投資版圖，近期成功收購位於范奈司的美國私人包機龍頭企業飛馬 航空（Pegasus Elite Aviation, Inc.），同時購入新款超遠程灣流G650ER加入機組，進軍全球最大私人包機及服務領域。

黃春華團隊1月31日正式宣布併購范奈司具有30多年歷史的飛馬航空，至此，首領航空集團的團隊擴充至100多名全職員工，其中包括49名全職飛行員、25名全職空乘人員，以及其它地面支持員工。

黃春華表示，美國公務機包機市場是全球最大的公務機市場，過去三年疫情重挫百業，但公務機市場還是發展非常快。他說，他旗下公司擁有六架公務飛機，本來通過第三方營運，後來發現飛馬航空無論在管理水平還是服務設置以及安全方面都更勝一籌，強強聯手，效果非常明顯。

黃春華表示，飛馬航空是過去一年中全球公務機服務發展最快的公司，不是之一。他表示，作為少數族裔的企業在美國有這麼快的發展，非常自豪，同時作為在美國創業成功的企業，會繼續支持美國的公司和企業發展，未來將進一步擴充機組，而且盡量以美國製造的飛機為主，包括灣流和波音。

灣流G650ER是首領航空集團併購飛馬航空之後新增的主打包機。該飛機號稱灣流系列中最大最快也是最貴的私人飛機，最大飛行速度0.925馬赫，航程7500海里，最大飛行距離8630英里，能夠從洛杉磯 直飛澳洲雪梨，或者從紐約直飛杜拜，途中不需要降落加油。機上最多乘坐15人，設立有獨立廚房，洗手間和寬闊的會議廳和娛樂間，值得一提的是，G650ER的總量僅45噸，意味著能夠讓飛機避開繁忙的大型機場 ，選擇在小型機場降落，為客戶節省時間。

PEA首席執行官Tim Prero表示，因為2022 G650ER的加入，將能夠更好地滿足美國和全球快速增長的多元化客戶需求。他表示，飛馬航空從一家飛機起家，到現在成為全球性包機公司，尤其是新的機型加入之後，飛機公司不僅是本地的，而且是全球性的包機公司。過去30天内增加兩架G650ER，在全球的包機市場上非常少見。

PEA主席Lina Tullberg表示，她和團隊本周剛剛乘坐G650ER從香港直飛洛杉磯，飛行時間為11個小時。目前對外包機的價格為每小時1萬1500左右，從香港直飛洛杉磯約爲35萬元。

加州眾議員陳立德和華興保險總裁張國興參加了當天的併購宣佈儀式。陳立德表示，黃春華是近年來在美國投資最多，也是為美國創造最多就業的華人企業家之一，難能可貴。

張國興表示，乘坐商業客機和私人包機的感覺非常不同。他說有一次他從安大略機場坐私人飛機到拉斯維加斯，沒有安檢，沒有排隊，直接拿著行李上飛機，飛機著陸之後拿著行李下飛機，馬上坐上出租車，非常方便，節省很多時間。