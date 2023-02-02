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瓦斯費暴增 倡議團體籲自救

編譯胡立宗╱綜合報導
南加民眾面臨天價瓦斯費。（ABC）
南加民眾面臨天價瓦斯費。（ABC）

隨著天然氣躉售價格暴增128%，南加瓦斯公司（SoCalGas）的許多用戶在收到1月份帳單時都嚇了一跳，有些人的帳單達到700元，長期依賴暖氣的更要900多元，民眾大喊吃不消，倡議團體The Utilities Reform Network（TURN）則呼籲「受災戶」積極參與公用事業委員會（Public Utilities Commission）2月2日的會議，表達他們對高價瓦斯的不滿。

TURN的執行長Mark Toney強調，向公用事業委員會反映不滿意見非常重要，因為大家都不樂見瓦斯價格失控，政府單位有必要介入調節。ABC訪問到的Crestline居民Dennis Duvall就說，他剛動過三次心血管手術，在家非得靠暖氣不可，但就算溫度控制在75度，1月的帳單還是高達918.75元。附近的Dave Miner說，他的瓦斯費也要700元，等於是要全家縮衣節食。

至於少繳瓦斯費的方法，Mark Toney說，符合醫療基線（Medical Baseline）相關資格的人可以申請水電瓦斯補助，避免因為欠繳而遭到停供。另外，Mark Toney說，如果家裡人的健康條件許可，最直接的方法是溫度再調低一點，穿上毛衣、蓋上毯子、關上閒置房間的門，都有助減少瓦斯費。

手術 南加 天然氣

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