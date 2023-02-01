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高房價、高貸款利率嚇退買家 南加房價連跌7月

記者朱敏梓／洛杉磯報導
南加州房屋的中位價連續第七個月下跌，從去年春季76萬元的峰值跌至68萬6000元。(Getty Images)
南加州房屋的中位價連續第七個月下跌，從去年春季76萬元的峰值跌至68萬6000元。(Getty Images)

根據CoreLogic數據，南加州房屋的中位價連續第七個月下跌，從去年春季76萬元的峰值跌至68萬6000元。房屋交易量在2022年為21萬1046筆，跌至14年以來的低點。房產專家分析，高房價與房貸利率迅速走高，是南加房屋中位數持續下跌的原因。

2022年12月南加房價中位數僅比2021年同期上漲 0.7%。當月銷售額下降至1萬2751筆交易，同比下降46.6%，是CoreLogic紀錄以來，成交量最少的一個12月。

「30年房貸平均利率從3%飆升至7%極大地削弱購買力，約降低30%」，CoreLogic首席經濟學家Selma Hepp表示。 「這意味原本在3%利率時代，能買得起價格約為77萬元房屋的家庭，現在7%的利率，只能買得起價格約為 54萬元的房屋。」

Zillow 數據顯示，與一年前平均賣房時間不到兩周相比，現在售出南加州的房屋需要五到六周時間。 Redfin數據指出，2022年12月，只有約25%房屋成交價高於賣家的要價，而一年前這一比例接近60%。

房地產交易不斷冷卻，讓部分在房價高點買房的民眾感到懊悔，但是調查顯示，只有15%至20%的購房者在狂潮期間購房後感到後悔。房產專家分析，由於「錯失恐懼症」，許多購房者在2020至2021年的購房熱潮中，爭先恐後地買房，擔心錯過創紀錄的低房貸利率。

房地產諮詢公司WAV Group在2022年1月進行的一項調查發現，49%的受訪者表示，他們急於出價，34% 的受訪者認為他們因為陷入競購戰而多付錢。 在同年12月進行的另一項調查發現，約四分之一的買家表示，為了在競價中獲勝，他們同意買房不用房屋檢查。

儘管最近幾周的房貸利率有所下降，但專家仍預計2023年對南加房地產市場將是充滿挑戰的一年，因為居高不下的房價和平均約6%的30年房貸利率，買房需求將保持疲軟。部分屋主也不願換房，因為搬家意味著放棄新冠大流行時期的「低房貸利率」。

從南加各縣的房價中位數看，洛杉磯縣的中位數同比去年下降3.1%至77萬5000元；橙縣的中位數下降0.5%至93萬3500 元； 河濱縣的中位數上漲2.4%至54萬9000 元；聖伯納汀諾縣中位數上漲3.2%至 49萬元； 聖地牙哥縣的中位數上漲2.4%至75萬6000元； 范杜拉縣（Ventura County）中位數下降2.9%至73萬8000元。

南加各縣2022年12月房地產市場交易同比前年情況。（記者朱敏梓/製表）
南加各縣2022年12月房地產市場交易同比前年情況。（記者朱敏梓/製表）

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