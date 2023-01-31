科技大裁員 華人轉行或海歸或思考其他機會 希望度過這波危機

微軟、亞馬遜等科技大廠最近接連傳出萬人以上規模的裁員消息，讓不少華人被波及，開始各謀出路 。 （Microsoft公司臉書）

不久前科技業碼工（電腦專業人才）的薪水加股票Bonus收入還傲視不少行業，但最近微軟亞馬遜等大公司接連傳出萬人以上規模的裁員 消息，讓不少華人 被波及。面對這波持續的裁員大潮，有華人轉行傳統行業，有人計劃海歸，也有華人刷題升級，希望能度過這波裁員危機。

在非科技行業工作的陸先生最近被辭退，他說，公司人事部門給他兩周時間交接，說這兩周可直接休假。他也沒打算鬧，理解現在行情不好，被辭退很正常，就是想知道給他兩周工資就讓走人是否正常，有沒有商量再多給點的可能性。或讓他有多些時間找工作。且他的bonus還沒發，是不是應該跟老闆要？還有他的工作簽證身分，如果沒有公司支持很難繼續。

華人楊女士更慘，剛為了這份工作跨州搬家，費力很大剛安頓好，還沒喘口氣就被辭退。人一下子很懵，她進入業界不算久，但第一次遇到這種事心裡很慌。眼下人生地不熟，也不知道下一步該怎麼走。

在醫療領域服務的李小姐最近也被裁員大潮波及，她說，剛到公司得到消息，整個公司裁員300多人佔公司員工6%，好多有10多年資的老員工也被辭退了，擔心大蕭條 是不是到來了。同組一個工作了七年的同事辭職，老闆也沒請大家吃一頓送行。讓她感慨對公司不能有感情，幹活拿錢走人，多投入一分感情都是浪費。

最近被公司辭退的黃先生說，叫你走人哪有提前通知的，不都是當天進公司被叫進去面談，電腦所有權限都已被刪。然後由保安陪着走到座位上拿包走人，其他私人用品過一周寄到家，根本沒時間吃飯送行。關係好的都是事後私下聯繫的。他唯一的感想就是不在公司放任何私人物品，老闆要是一早找他談話，他能立馬拎包走人。

他說，最近不少認識的同行都轉去傳統產業，尤其是金融業現在很吃香。想當初流傳這麼一句話，教授醫生律師不如轉碼，萬般皆下品唯有雙碼高，如今山水輪流轉。他一個朋友最近剛轉碼，就遭遇這波裁員浪潮，初級入門的水平更難找到合適的工作。

華人姜先生最近被辭退，計劃海歸。他說，藉此機會全家回流中國發展。比起現在裁員大潮的美國，他覺得中國國內既然已放開了，以後肯定是以發展經濟為主了，所以回國發展機會更大一些。且他父母年紀也大了，需要人照顧，這也是他想要回去的一個因素。

在灣區工作的李小姐雖然還沒被辭退，但整日也很緊張。她說，該公司還在招人，看起來沒有裁員的信號，但是大環境如此，她也很擔心。只能不斷刷題提高競爭力讓自己心安一些，即便要被辭退，也想避過這波風潮，不然那麼多人湧入就業市場，很難找到理想的工作。