奪槍英雄蔡班達現身 合影排長龍

參與民眾紛紛與蔡班達合影。(記者啟鉻／攝影）

洛杉磯 縣阿罕布拉 市年度「四海迎春」節慶活動29日舉行。在表彰「奪槍英雄」蔡班達儀式後，主辦方安排與英雄交流合影，參與民眾受英雄義舉所感動，要求合影的民眾大排長龍。

影音來源：記者啟鉻

蔡班達冒著生命危險英勇奪槍的事跡，通過媒體報導，被廣大民眾所知曉。很多民眾是衝著這位年輕英雄，參加「四海迎春」活動。與會者來自各族裔，當蔡班達接受表彰時，大家都很站起來，拍手或歡呼表達敬意，甚至影響媒體正常拍攝。而當主辦方安排民眾與蔡班達見面合影時，許多民眾出於對英雄的敬仰，排起長隊等候合影。

兩位華裔 長者也在等待合影的隊伍中，Ho先生表示，蔡班達是真正的英雄，非常謙虛，為他感到驕傲，他不僅是年輕人的榜樣，同時也是其他各年齡段社區民眾的楷模，他能夠勇敢與罪犯作鬥爭。

西裔莉絲說，華人社區遭到這樣悲劇令人痛心。對待犯罪表現勇氣是不分族裔的，她希望自己的孩子長大後，也能直面犯罪，表現義舉，不讓更多無辜者遭到傷害。