我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

數位支付系統主動要小費 遇通膨…消費者難認同

美中2025年開戰？胡錫進：美軍嚇唬不了中國

奪槍英雄蔡班達現身 合影排長龍

記者啟鉻／洛杉磯報導
參與民眾紛紛與蔡班達合影。(記者啟鉻／攝影）
參與民眾紛紛與蔡班達合影。(記者啟鉻／攝影）

洛杉磯阿罕布拉市年度「四海迎春」節慶活動29日舉行。在表彰「奪槍英雄」蔡班達儀式後，主辦方安排與英雄交流合影，參與民眾受英雄義舉所感動，要求合影的民眾大排長龍。

影音來源：記者啟鉻

蔡班達冒著生命危險英勇奪槍的事跡，通過媒體報導，被廣大民眾所知曉。很多民眾是衝著這位年輕英雄，參加「四海迎春」活動。與會者來自各族裔，當蔡班達接受表彰時，大家都很站起來，拍手或歡呼表達敬意，甚至影響媒體正常拍攝。而當主辦方安排民眾與蔡班達見面合影時，許多民眾出於對英雄的敬仰，排起長隊等候合影。

兩位華裔長者也在等待合影的隊伍中，Ho先生表示，蔡班達是真正的英雄，非常謙虛，為他感到驕傲，他不僅是年輕人的榜樣，同時也是其他各年齡段社區民眾的楷模，他能夠勇敢與罪犯作鬥爭。

西裔莉絲說，華人社區遭到這樣悲劇令人痛心。對待犯罪表現勇氣是不分族裔的，她希望自己的孩子長大後，也能直面犯罪，表現義舉，不讓更多無辜者遭到傷害。

在採訪中，有華裔民眾認為，蔡班達的行為值得表彰但不應該仿效。華裔Jenny表示，如果兇手在蔡班達徒手奪槍時，突然開槍後果不堪設想。所以還是盡可能夠首先保護自己和他人，制伏歹徒的責任由警方來完成。

要求合影民眾排起長隊。(記者啟鉻／攝影）
要求合影民眾排起長隊。(記者啟鉻／攝影）

華裔 阿罕布拉 洛杉磯

上一則

今秋約85%院校不看SAT、ACT 補習班等產業有壓力

下一則

加州收入前1% 門檻年薪80萬

延伸閱讀

洛杉磯槍枝大展「買氣大增」民眾絕口不提加州槍擊案

洛杉磯槍枝大展「買氣大增」民眾絕口不提加州槍擊案
奪槍英雄蔡班達獲總統邀請 出席國情咨文演說

奪槍英雄蔡班達獲總統邀請 出席國情咨文演說
洛杉磯反暴力執法 遊行人群堵路 追打警車

洛杉磯反暴力執法 遊行人群堵路 追打警車
南加阿市「四海迎春」 表彰奪槍英雄蔡班達

南加阿市「四海迎春」 表彰奪槍英雄蔡班達
洛杉磯中央市場匯集各地美食 有如城市縮影

洛杉磯中央市場匯集各地美食 有如城市縮影
金山、洛杉磯房價大跌 內陸區逆勢漲

金山、洛杉磯房價大跌 內陸區逆勢漲

熱門新聞

警方圍捕可能是由蒙市槍案嫌犯所開的白色車子。(路透)

蒙市大屠殺72歲嫌犯姓名公布 已死於車內

2023-01-22 19:59
案發現場照片。（取材自推特）

蒙市大屠殺槍嫌似在與警對峙中自戕 兇嫌照、案發影片曝光

2023-01-22 18:00
蒙特利公園市西嘉偉街122號街區附近，21日晚間發生大規模槍擊案。(取材自谷歌地圖)

南加蒙市慶農曆新年爆槍擊案 致10死至少10傷

2023-01-22 09:45
加州半年來接連發生三起與華人相關的大屠殺案件，槍手均為銀髮一族。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱接連3起大屠殺 為何都是華人長者開的槍

2023-01-24 21:59
已自殺的嫌犯陳友艮，有較深的膚色，約177公分，68公斤。（圖片來源：LASD）

洛縣大屠殺兇手鄰居說他是好人 生前愛跳舞

2023-01-23 16:09
郝女士曾在舞廳的微信群中收到女老闆梁卓的邀請，該群群主在22日遺憾發表公告，男老闆已不幸身亡。（受訪者提供）

蒙市大屠殺男老闆中槍身亡 據傳殺機肇因於嫉妒

2023-01-22 21:27

超人氣

更多 >
報稅季／提醒篇／稅法有修改 今年報稅要小心

報稅季／提醒篇／稅法有修改 今年報稅要小心
投訴華裔女上司非禮 白人男高管卻遭開除 怒告谷歌

投訴華裔女上司非禮 白人男高管卻遭開除 怒告谷歌
WSJ：中國頂尖核武實驗室繞過管制 美晶片淘寶就買得到

WSJ：中國頂尖核武實驗室繞過管制 美晶片淘寶就買得到
梁朝偉難忘的一場婚禮 發生在他26歲時

梁朝偉難忘的一場婚禮 發生在他26歲時
洛縣華女車牌一分鐘內被偷 盜竊原因竟是這個

洛縣華女車牌一分鐘內被偷 盜竊原因竟是這個