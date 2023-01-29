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加州本月第6起大規模槍擊案 比佛利山豪宅3死4傷

記者趙健／洛杉磯市報導
洛杉磯市比佛利山莊以北的高檔社區內發生一起槍擊案，造成3死4傷。（記者趙健／攝影）
洛杉磯市比佛利山莊以北的高檔社區內發生一起槍擊案，造成3死4傷。（記者趙健／攝影）

比佛利山莊1月28日凌晨在以北的高檔社區內發生一起槍擊案，造成三人死亡，四人受傷。目前，洛杉磯警察局的法醫正在現場搜尋證據。警方稱，這不是一起隨機襲擊事件。

（影音來源：記者趙健）

案發地點位於Ellison路的2700號街區，這是位於比佛利山以北的高檔社區。該地區以其自然美景和大型豪華住宅及名人居民而聞名。據房產網站的信息，該房屋購於2020年，房東名下擁有多處房產，估價約300萬元。目前被作為短租屋（Airbnb）用途，據稱目前租客已在此房屋內居住超過一年。

負責該案的警探Bruce Borihanh表示，槍擊案所在房屋是一處短租房屋。三人在街上的一輛汽車內喪生，四人在外面受傷。 嫌疑人仍然在逃。警方目前正在調閱附近鄰居的監控錄像。 這次襲擊不是隨機的，警方會繼續調查採證周邊的居民和目擊者，以確定它到底是哪種聚會。

截至發稿，整個街區還在被封鎖，現場有多輛洛市警局警車。驗屍官員透露目前尚未確定受害者的身分。據附近多名鄰居稱，警方直升機是在大概凌晨3時左右抵達，他們都被直升機的聲音吵醒了。

洛杉磯市比佛利山莊以北的高檔社區內發生一起槍擊案，造成3死4傷。（記者趙健／攝影...
洛杉磯市比佛利山莊以北的高檔社區內發生一起槍擊案，造成3死4傷。（記者趙健／攝影）

有鄰居表示，近幾年來，附近很多處房產都轉為出租物業，他們一直都很擔心這樣會導致偷盜和入室搶劫案增加。

住附近的居民Marina說，「這裡是一個高檔的社區，但說實話我覺得住在這非常不安全，因為幾年前我家附近還發生過另外一起槍擊案。」

案發地點位於Ellison路的盡頭。（取材自Google地圖）
案發地點位於Ellison路的盡頭。（取材自Google地圖）

加州1月相當不平靜，先後在蒙市和北加州發生多起大規模的槍擊案件，蒙市21日大屠殺造成11人死亡，24日灣區又連續傳出2起槍擊事件，分別造成7人與1人喪生。

槍擊 加州 比佛利山

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