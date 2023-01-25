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血案頻傳為哪樁？大麻、毒菇農場的「黑色祕密」

蒙市槍手住河濱縣移動屋社區 鄰居：他對人很和藹

記者啟鉻／河濱報導
陳友艮生前居住的移動屋社區。（記者啟鉻／攝影）
陳友艮生前居住的移動屋社區。（記者啟鉻／攝影）

南加州洛杉磯縣華人居民眾多的蒙特利公園市（Monterey Park）21日晚發生大屠殺事件，震驚全美。越華裔兇嫌、72歲的陳友艮（Huu Can Tran，音譯），案發前住在南加內陸一個大型55歲以上人士居住的移動屋社區，社區環境良好，部分居民對他有印象，但交流不多。

視頻來源：記者啟鉻

而對兇手犯下大案，該社區居民頗感震驚。警方則表示，在兇手生前居住的移動屋，緝獲攻擊步槍和大量子彈。他住所所在的河濱縣梅海特市（Hemet）警方也稱，2023年1月初至案發前，陳友艮曾兩次到訪警局。

社區入口處。（記者啟鉻／攝影）
社區入口處。（記者啟鉻／攝影）

陳友艮生前居住的社區名為The Lakes of Hemet West，社區環境良好，有少數亞裔居民。距離案發地蒙市，在正常交通條件下，需駕駛近兩小時才到達。在該社區臉書上，有專門針對亞裔居民慶祝傳統農曆春節的紅色節慶貼圖，上寫「Happy Lunar New Year 2023」顯得非常喜慶，看出社區管理者對亞裔居民頗體貼。在該移動屋社區附近還有兩個較大的移動屋社區，社區附近有少數的商業廣場，但不是很完善，出入顧客多是中老年居民。

社區附近有媒體直播報導。（記者啟鉻／攝影）
社區附近有媒體直播報導。（記者啟鉻／攝影）

在社區門口有一些主流媒體採訪車，有記者在直播報導。社區門衛非常警覺，凡是外來者都禁止進入，尤其防範媒體記者。門衛說，Tran確實曾在社區居住過，但22日就不再是這裡的居民了，其它有關陳友艮的消息他也一概拒絕回答。記者向門外路邊寵物公園的一位年長者詢問，白人長者表示，對Tran有印象，曾見過Tran開白色廂型車出入，人很友善。但採訪之後被保安打斷。

白人居民門特斯表示，社區亞裔居民不多，對案件很震驚。（記者啟鉻／攝影）
白人居民門特斯表示，社區亞裔居民不多，對案件很震驚。（記者啟鉻／攝影）

陳友艮生前所住的社區包圍著鐵絲網護欄，白人居民門特斯（Mentos）的移動屋靠近圍欄。他表示，雖然整個社區環境不錯，但移動屋在不同地點價格不同，兇手陳友艮的移動屋現在價格在5萬元至10萬元之間，而多年前購買更便宜些，可以停靠廂型車。他說，聽到兇手來自這個社區，感覺很震驚，不過兇手對這裡似乎沒有構成威脅。他不明白，為什麼兇手會跑到那麼遠的地方大開殺戒。他還說，他居住這個社區20多年，一向安全安靜，白人居民較多，亞裔居民數量較少。

鐵絲圍欄上的警示標誌。（記者啟鉻／攝影）
鐵絲圍欄上的警示標誌。（記者啟鉻／攝影）

據先前該社區叫做Pat Roth的白人居民表示，兇手陳友艮在這裡居住超過一年，一向對周邊居民很和藹，經常看到他騎著一輛小型腳踏車進出，有時還駕駛白色廂型車，有時見到有寵物的鄰居還打招呼，大家都認為陳友艮是一位很安靜和性格良好的人。

警方在案發後，很快搜查兇手陳友艮移動屋住處，起獲一把攻擊步槍，還有自製槍枝消音器，以及手機和電腦在內的大量電子設備，還有裝在收納箱內的大量子彈。

社區附近商業設施不是很完善。（記者啟鉻／攝影）
社區附近商業設施不是很完善。（記者啟鉻／攝影）

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