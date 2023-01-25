賀錦麗25日赴蒙市致哀 晤槍案受害家屬

州長紐森(中)24日前往蒙特利公園市舞星舞蹈社後，在嘉偉街上說明對槍擊案看法。( 陳貴東提供)

洛杉磯縣蒙特利公園市 （Monterey Park）21日前發生大規模槍殺案，加州 出身的副總統賀錦麗決定25日至蒙特利公園市致哀。公布的行程顯示，賀錦麗將對農曆新年期間受害的11名死者獻花，還將面晤遺族與制止槍手的布蘭登蔡（Brandon Tsay），26歲的他挺身與槍手搏鬥。

加州蒙特利公園市與半月灣接連發生槍殺案。（本報資料照片）

聖馬刁縣半月灣（Half Moon Bay）23日同樣發生槍殺案，目前仍不清楚總統拜登 或賀錦麗是否同樣會到當地致哀。不過白宮發言人指出，拜登這幾就會發表公開談話，另外拜登也與加州州長紐森、兩地選出的聯邦眾議員趙美心（Judy Chu）、艾許（Anna Eshoo）保持聯繫，商討後續事宜。

紐森24日(周二)稍早前往案發的蒙市舞星舞蹈社，他在蒙市嘉偉街的華資店家外對大批媒體表示， 他前一天前往醫院探視蒙特利公園市傷者，大規模槍殺案的「受害者」不只是當場的死傷者而已，生還者也將留下終生傷痛，連整個亞裔社群都可能籠罩在陰影中。他說，特別是新冠疫情這幾年，亞裔的處境特別，不僅覺得沒人替他們發聲、也不受肯定，還欠缺社會資源，最終還要面對發生槍殺慘案。

紐森強調他對亞裔社群遭受的對待感到憤怒且挫折，而且就算加州再怎麼嚴控槍械，聯邦如果不跟進，情況就不可能改善。