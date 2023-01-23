親友20多人原擬22日晚包場「舞星」 聽聞槍案 華人嚇壞
洛杉磯縣蒙特利公園市21日晚發生慘絕人寰的槍擊案件，已造成十死十傷。 案發現場位於西嘉偉街（West Garvey Ave） 122號的一家華人「舞星」（Star Dance）舞蹈學校，平日出入的都是華人，經營的業主也是華人，此次槍擊案件的死傷者也大多為華人。
案發第二天22日的上午，槍擊案現場的幾條路都已被警戒線全面封鎖，直升機在上空盤旋。 知情者表示，案發舞蹈學校就位於美國銀行所在的廣場，沿街基本上都是華人商家。 現場一名不願透露姓名的華人女士表示，她對案發這家舞蹈學校非常熟悉，平日出入的基本上都是華人，自己每年春節都會約朋友在裡面聚會，今年春節也不例外。
華女說，親朋好友20多人原本計畫1月22日晚包場，也就是槍擊案發生的第二天，一早她聽聞槍案發生，簡直不敢相信，「嚇得我魂飛魄散，幸好不是我們包場的這一天發生慘案，太可怕了」。
她並補充說，這家舞蹈學校很受華人歡迎，逢年過節華人喜歡在這裡慶祝佳節，可以唱歌、跳舞、吃飯。
一名住在現場附近的華人廖女士回憶，槍案發生時，大約晚上10時20分左右，她正在家中上網瀏覽視頻，猛然聽到尖銳的響聲，連著響了多次，廖女士以為是有人在放鞭炮，並沒有多想，事後才得知附近發生大規模的槍殺案，造成多人死亡。 廖女士在蒙市居住幾十年，對於身邊發生這樣的暴力惡性案件表示難以接受，她說兇手動機不明確，因為這幾年的新冠疫情，在美華人頻頻遭遇仇恨犯罪，這起案件是否與仇亞有關，非常擔心。
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