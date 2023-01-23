親友20多人原擬22日晚包場「舞星」 聽聞槍案 華人嚇壞

案發的華人「舞星」（Star Dance）舞蹈學校附近，22日集結華洋媒體和警方。（記者邵敏╱攝影）

洛杉磯縣蒙特利公園市 21日晚發生慘絕人寰的槍擊 案件，已造成十死十傷。 案發現場位於西嘉偉街（West Garvey Ave） 122號的一家華人 「舞星」（Star Dance）舞蹈學校，平日出入的都是華人，經營的業主也是華人，此次槍擊案件的死傷者也大多為華人。

案發第二天22日的上午，槍擊案現場的幾條路都已被警戒線全面封鎖，直升機在上空盤旋。 知情者表示，案發舞蹈學校就位於美國銀行所在的廣場，沿街基本上都是華人商家。 現場一名不願透露姓名的華人女士表示，她對案發這家舞蹈學校非常熟悉，平日出入的基本上都是華人，自己每年春節都會約朋友在裡面聚會，今年春節也不例外。

華女說，親朋好友20多人原本計畫1月22日晚包場，也就是槍擊案發生的第二天，一早她聽聞槍案發生，簡直不敢相信，「嚇得我魂飛魄散，幸好不是我們包場的這一天發生慘案，太可怕了」。

她並補充說，這家舞蹈學校很受華人歡迎，逢年過節華人喜歡在這裡慶祝佳節，可以唱歌、跳舞、吃飯。