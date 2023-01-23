警未公布死者身分 蒙市槍案家屬悲痛尋親人
南加華人城市蒙特利公園市1月21日發生人間慘案，案發在一家名為「舞星」的舞蹈學校，已導致至少十死十傷，死者包括五男五女。死傷者大多為華人，但警方尚未公布死者身分信息，悲痛欲絕的家屬正在尋找涉案親友。
蒙市的蘭利老人中心（Langley Center）1月22日聚集了眾多華人家屬，人們在這裡等待不幸捲入槍擊案件的親友消息。當局在此專門設立被害人家屬臨時服務機構，大廳中坐著四、五戶人家，男女老少圍坐著，大家神情緊張沉重。華埠服務中心阮妮娜（Nina）與其他工作人員一起，在老人中心為被害人家屬提供服務。據阮妮娜介紹，他們為家屬提供心理輔導、以及幫助家屬聯絡取得各種信息。
華女Lisa在朋友的陪伴下，匆匆趕來，她表示男友Kevin 21日案發當晚就在「舞星」現場。案發當晚11時左右，她曾接到男友一則消息，稱自己在槍擊案中受傷，腿上被槍擊，正在醫院搶救治療，但不確定自己是在哪家醫院。 22日清晨5時，Lisa看到手機上顯示男友的一個未接電話，但因一直沒有聯繫上，她特意趕到家屬服務中心尋找男友下落的消息。
根據相關消息，在這起屠殺式的槍擊案件中，十名死者包括「舞星」舞蹈學校的前任老闆馬銘偉，另有兩名菲律賓裔的舞友也在槍案中喪生。華人朋友圈中多人在轉發馬銘偉遇害的消息，很多熟悉他的舞蹈愛好者紛紛發布悼念文章。但也有媒體指出，馬銘偉已在醫院搶救成功，目前沒有生命危險，確切消息尚未得到當局確認。
洛杉磯縣房地產稅局委員陳惠萍，是一名資深的舞蹈愛好者，她表示自己與「舞星」業主非常熟悉。陳惠萍指出，「舞星」現任老闆是梁卓（Maria Liang），案發當晚並不在店內，與她一起在外參加舞蹈表演晚宴。梁卓的男友馬銘偉當晚在「舞星」幫忙經營，而馬銘偉也是這家舞蹈學校的前任業主。根據陳惠萍的敘事，馬銘偉年齡大概在70歲左右，擅長各種舞蹈，在華人社區的音樂、以及文化界有很多資源，並受人愛戴。
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