2黨聯邦眾議員趙美心、朴銀珠、桑切斯等 新春年節展與民同樂

民主黨聯邦眾議員趙美心（Judy Chu）。（記者楊青/攝影）

南加州民主、共和兩黨的民選官員都對世界日報與蒙特利公園市聯合舉辦的新春年節展給予極大重視和支持，28區民主黨聯邦眾議員趙美心 （Judy Chu）、48區共和黨聯邦眾議員朴銀珠（Michelle Eunjoo Steel）、38區民主黨聯邦眾議員桑切斯（Linda Teresa Sánchez）大年除夕齊聚年節展，與華洋民眾共迎中國農曆新年。

趙美心特別身穿紅色上衣出場，向華洋民眾拜年。她希望新的一年每個人都能繼續照顧好自己和家人，因為現在疫情沒有完全結束；她同時提醒民眾在新的一年中繼續關注反亞裔 仇恨犯罪，出入平安，治安不靖，晚上最好不要獨自出門。她同時表示，政府有很多資源可以幫助大家重振經濟，包括小型商業貸款和政府的無償補助等等，都值得小商家多加使用。而她本人也在國會小企業委員會任職，隨時可為商家提供信息幫助。

趙美心特別感謝世界日報多年對社區的付出和奉獻，通過與蒙特利公園市合辦年節展為華洋民眾提供歡聚一堂過新年的平台。她說，去舊迎新，迎接更好的未來。虎去兔來，就像兔子奔跑，新的一年無論路上都多少困難，我們都會一直往前衝，勇往直前，奔向更好的未來。

共和黨聯邦眾議員朴銀珠（Michelle Eunjoo Steel）。（記者楊青/攝影）

首次參加華人社區大型新年活動的朴銀珠也用國語和英語向華洋民眾恭祝中國新年。她說，她最近向聯邦眾議院多數黨領袖提出了第一個方案，就是向全國亞裔社區撥款800億元，支持亞裔小企業復甦。她認為，新的一年安全依然是值得大家高度關注的議題，停止針對亞裔的仇恨犯罪，需要全社會支持，不同民族的亞裔也要團結起來，眾志成城。她同時提到，這些年來各種犯罪數字一直上升，百姓感到不安全，希望大家加强守望相助，相助扶持，新年共創更好的未來。

民主黨聯邦眾議員桑切斯（Linda Teresa Sánchez）。（記者楊青/攝影）

桑切斯也表示，她辦公室的大門隨時向民眾敞開，除了為大家提供政府的各種最新信息，同時也為大家提供解決問題的方法和渠道，包括停止仇亞犯罪、社區安全、小企業幫助等等，以及任何需要聯繫聯邦機構都可以幫忙。