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世報玉兔年節展開幕 奏響族裔團結曲

記者丁曙／蒙特利公園市報導
世報玉兔年節展開幕式奏響「族裔團結、和諧共榮」主題曲。（記者楊青／攝影）
世報玉兔年節展開幕式奏響「族裔團結、和諧共榮」主題曲。（記者楊青／攝影）

世報玉兔年節展開幕式嘉賓雲集，聯邦眾議員加州參眾議員、洛杉磯縣政委員、估值官、東道主蒙市市長，以及聖谷地區多位地方市議員紛至沓來，送祝福、賀新年，願民眾四季平安、五福臨門、六六大順，豐衣足食，奏響了「族裔團結、和諧共榮」的主題曲。

三位聯邦眾議員趙美心(Judy Chu)，朴銀珠(Michelle Eunjoo Steel)、桑切斯(Linda Teresa Sánchez)，代表蒙市的洛杉磯縣政委員蘇麗絲，加州參議員Susan Rubio，加州眾議員方樹強，洛杉磯縣估值官潘傑夫(Jeff Prang)、駐洛杉磯台北經文處處長黃敏境，當然還有東道主蒙市市長羅霈霆、前市長陳李琬若、市議員饒影凡、黃泰平、吳紹榮等人，依次登台，笑逐顏開，發表賀詞演講，與民同樂。

身著一身大紅套裝的趙美心，喜氣洋洋，笑容滿面。從小在華人移民家庭長大的趙美心，深知華人社區很重視傳統年節春節。趙美心曾經四度擔任蒙特利公園市市長。自從當選聯邦眾議員後，大多數時間在國會殿堂研擬國政大計，但是，蒙市畢竟是故鄉，凡有重大活動必定出席，尤其是南加州華人社區最盛大、最熱鬧的年節展，從不缺席。

現場記者楊青介紹，趙美心特別透過本報，向廣大讀者、蒙市市民和南加州華人社區拜年，祝賀大家兔年快樂，恭喜發財，事業成功。

加州 眾議員 趙美心

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