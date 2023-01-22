世報年節展好戲連台 主舞台表演節目輪番上陣 掌聲不斷

主舞台精彩節目和豐厚抽獎輪番上陣，吸引大批觀眾圍觀。（記者趙健／攝影）

世報年節展，除了好吃好玩，更是全天候好戲連台。世界日報 和蒙特利公園 市府等單位合辦的「兔-Gether」迎春年節展，21日上午在蒙特利公園市嘉偉街盛大開幕。上午12時主舞台表演節目熱鬧開場，台上舞蹈、武術、樂器演奏以及抽獎活動輪番上陣，台下華洋民眾歡聲笑語、掌聲雷動。

年節展以慶祝農曆新年為主軸，主舞台表演從上午12時不間斷表演至晚上8時，表演形式多樣。從爾灣趕來的銀河藝術學院小學員們身著紅色和藍色唐裝，一上台就驚艷全場。他們用嗩吶、古箏、二胡等中國傳統樂器演繹了《好漢歌》、《奇蹟》、《鐵血丹心》、《滄海一聲笑》等中西方膾炙人口的歌曲，贏得觀眾陣陣掌聲。 主舞台精彩節目和豐厚抽獎輪番上陣，吸引大批觀眾圍觀。（記者趙健／攝影）

主舞台的小高潮莫過於迪士尼 經典卡通人偶米老鼠（Mickey Mouse）的驚喜亮相。米老鼠身穿紅色傳統唐裝，邁著可愛的步伐登上舞台，「迪士尼大使」帶來了新春祝福，引得台下小朋友不斷尖叫。

農曆新年必不可少的舞龍舞獅也相繼登場。世界日報社長于趾琴和蒙特利公園市長羅霈霆（Henry Lo）還特別登上舞台給舞獅隊送上紅包。表演結束後，舞龍舞獅隊還走進了人群中與年節展的觀眾進行互動。 各級民選官員和贊助商家為年節展開幕剪綵。（記者楊青/攝影）

接下來上場的是來自「你好中文」語言學校的小朋友們，「小可愛」們一上場就「萌」化了現場觀眾，而隨後帶來的舞蹈表演和樂器演奏更是精彩連連，包含揚琴、木琴、非洲鼓、搖鈴、碰鈴等多種樂器的演奏。 主舞台精采節目和豐厚抽獎輪番上陣，吸引大批觀眾圍觀。（記者趙健／攝影）

之後的舞蹈表演形式多樣。 「魅力歌舞」舞團的舞者們帶來了古典端莊的旗袍羽扇舞，和變化多樣的紅綢舞表演，用優雅的舞姿迎接農曆新年的到來。南加土風舞社的20多名舞者則以西班牙、 山地舞、拉丁舞組曲炒熱現場氣氛。