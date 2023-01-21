谷歌大裁員 被裁華人無心過年

各科技巨頭紛紛開始裁員，目前只有蘋果尚未有大動作。（美聯社）

近日美國各科技大廠開始大裁員 ，繼Meta、推特（Twitter）、亞馬遜（Amazon）之後，谷歌 （Google）母公司Alphabet也在20日宣布將裁員約1.2萬人，約為公司6%員工。不少華人員工在20日凌晨收到裁員郵件，無心迎接周末農曆春節，感慨「谷歌真不會選日子」。

20日凌晨2點多，在谷歌總部工作的華人Elaine收到了Alphabet執行長皮柴（Sundar Pichai）的群發郵件，看到「要裁員1.2萬人」，瞬間睡意全無。該郵件說明，由於經濟形勢不好，這輪裁員是全球性的，涉及公司的各個部門，裁員名單是在衡量了公司的核心業務和所需人力後慎重決定的。皮柴也表示，他將為此決定負擔全部責任。所幸的是，Elaine並沒有收到裁員通知，不過朋友圈裡有人被殃及，自嘲「今天不用上班了」。

皮柴的郵件同時交代了被裁員工的賠償，公司會繼續發16周工資和16周股票，根據員工的工作年數，每工作一年額外發兩週工資。會照常發22年的年終獎金和未使用的年假，繼續支持六個月的醫療保險，並提供找工作和移民局服務。Elaine表示，對比其他公司的裁員補償，谷歌確實算大方和良心，但問題是很多沒有美籍和綠卡的打工族，最在乎的不是錢，而是身份。

Elaine透露，被裁的一位同事是軟件工程師，已在谷歌工作三、四年，目前使用H1B簽證。被裁之後雖然難過，還是得打起精神找新工作，要在60天寬限期（grace period）內找到，才能保證自己身份的合法性。

自從谷歌宣布裁員，不少網友紛紛在各大論壇猜測裁員的標準。有剛被裁的網友表示，自己工作表現在小組裡排第一，但留下來的是表現相對一般的。曾在科技公司人事部門工作的Amber表示，裁員有時候並不看員工的表現，主要看負責的業務是否核心，在邊緣部門工作被裁的可能性更大。有時候也會無差別裁員，比如某個業務只要留兩個人力，便會隨機裁員。