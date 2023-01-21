餐館年夜飯漲價 預訂火爆

臨近過年，不少餐廳已人聲鼎沸，很多人已提前吃年夜飯。（檔案圖）

臨近過年，最忙碌的當屬南加華人 餐廳。因為今年過年正值周末，餐廳可謂忙上加忙，目前據了解座位一位難求，導致很多人已提前吃年夜飯。同時不少餐廳還提供年夜飯套餐和盆菜，雖然價格較之前上漲，但是依然預訂火爆。

餐廳業者鹿強表示，他們年三十晚分成5點和7點兩批就餐，現在他在哈岡和亞凱迪亞 的兩家餐廳全部滿位，一位難求。他自己想去都沒有座位，還有朋友詢問能否開後門都無法如願。餐廳年三十晚上只提供過年的三種套餐，散客已無法接待。今年預訂程度甚至超過2019年，那時臨近過年前幾天還會有一兩桌待訂，現在什麼都沒有，比疫情 前還火。有些客人這兩天已開始過年，包房和外面座位全滿。

他說，今年農曆年碰上周末，且疫情已基本結束，大家特別想團聚。而聚會一定要一起吃飯，所以現在餐廳很火爆。今年他們餐廳的年夜飯套餐有三種，398元套餐涵蓋龍蝦、牛肋骨、紅燒肉和點心拼盤。698元還有海參、上海冰糖蹄膀等，而最豪華的1088元包括膏蟹、好彩頭的八寶葫蘆鴨等。

天普的餐廳業者Lily表示，他們餐廳最近特別忙，早上開門前就已有人在門口排隊。因為忙都沒有時間搞年菜，大年三十座位全部滿員，大桌一晚翻兩次，小桌預計要翻三次，明顯比去年更忙碌。

華人餐廳新年推出288元和388元兩種鮑羅萬有盆菜。（888海珍提供）

羅斯密餐廳業者Lucy說，最近每天晚上都有宴會和聚會，他們在新年推出288和388元兩種包羅萬有盆菜，還有過年時要吃的紅糖年糕、芋頭糕、蘿蔔糕和馬蹄糕。同時推出各種有祝福彩頭的菜餚，讓大家在過年時吃的開心。現在年三十的定位全滿，當天分兩批就餐，第一批已訂滿，要來就要等7點半以後了。感覺人們今年比疫情前就餐意願更為踴躍，想必是疫情憋太久，現在有疫情結束的感覺。大年初一他們在餐廳還會有舞龍舞獅，增添客人的過年氣氛。

華人林先生早早就預訂喜歡餐廳的座位。他說，最近外出吃飯感覺餐廳人很多，預感今年年夜飯訂位會緊張就早早訂位。中國疫情放寬，讓華人感覺疫情真的要結束了，所以出來吃飯的人更多。而華人過年最大的年味就是年夜飯，他們打算吃完飯就去玩劇本殺。