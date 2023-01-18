蒙市年節展周末登場 大獎迎賓

14.蒙市市議員們、世界日報洛杉磯社社長于趾琴，以及贊助商代表們為大家送上兔年祝福。（記者朱敏梓／攝影）

由洛杉磯 世界日報、蒙特利公園市府、蒙市商業發展委員會（BIDAC）三方合辦的「2023兔-Gether（Tu-gether）迎春年節展」，將在本周末，即大年三十（1月21日）上午10時至晚間9時、大年初一（1月22日）上午10時至晚間7時熱鬧登場。蒙市府和世界日報17日舉辦記者會，期盼這一盛大慶典能為華人 帶來新年歡樂和熱鬧。

蒙市市長羅霈霆（Henry Lo）、市議員黃泰平（Thomas Wong）、饒影凡 (Yvonne Yiu)、Jose Sanchez，書記官Maychelle Yee、世界日報洛杉磯社社長于趾琴，以及贊助商中心健保 （Central Health Medicare Plan HMO）、福全健保（Clever Care）等代表出席了記者會。

睽違三年 兔年祝福

羅霈霆說，在三年的疫情之後，蒙市非常高興又迎來年節展。蒙市也是第一個舉辦華人新年盛典的南加城市，年節展作為蒙市舉辦的重要華人慶典，匯集當地企業、社區和居民等，一同表達對兔年的美好祝願。羅霈霆並說，他的生肖就是兔，在即將到來的兔年，恭祝所有華人新年快樂，恭喜發財。蒙市市議員們也隨後表達了對年節展的美好期盼，以及送上新春祝福。

于趾琴社長特別感謝蒙市府和商業發展委員會的支持。她說，作為華人社區最大規模的戶外活動，迎春年節展在三年的疫情後，終於回歸。

此外，在洛杉磯經歷了長達三周的大雨後，終於迎來乾爽迷人的陽光，年節展適逢好天氣，要感謝上天的恩賜，希望大家可以在這個周末來年節展，感受久違的陽光和熱鬧的過年氣氛。

五點理由 非得要來

于趾琴並補充，「2023兔-Gether（Tu-gether）迎春年節展」有五個大家不得不來的理由，第一個就是「多」，商品多、攤位多、選擇多，將近200個攤位商品應有盡有；第二個就是「美食」，今年年節展提供來自全世界不同風味的美食，讓大家一飽口福；第三個就是「秀」，主舞台區不僅有30個不同風格和類型的表演，還有迪士尼米老鼠特地來為大家拜年；第四個就是「免費」，年節展免費入場，免費停車，免費接駁，更有免費眼科檢查和新冠加強針，以及免費拿春聯；最後一個關鍵字就是「大獎」，年節展為所有來賓準備了多項抽獎大禮，包括日本12日旅遊券，洛杉磯-台北來回機票，迪士尼門票以及各項3C產品等， 大獎多多，驚喜不斷。

年節展的主要贊助商，中心健保和福全健保也將在年節展擺設攤位，為民眾新年健保答疑解惑，並將送上免費好禮。

中心健保 提供優惠

心健保副總裁David J.Milligan說，中心健保為南加華人社區服務近20年，年節展是非常好的機會，為華人社區普及和介紹健保計畫和知識，為年長者提供更多優惠和省錢的健康保障。同時，年節展適逢好天氣，更讓人期待，希望大家能享受這個周末。

福全健保副總裁Peter Winston表示，福全健保一直致力於為華裔社區帶來可行和合適的醫療保險和健保計畫，年節展對於民眾來說，也是一個了解醫療保險計劃的機會，這非常重要。

表演團體 值得期待

另兩個知名企業，包括南加州首屈一指的賭場度假村Yaamava Casino，以及中國信託銀行（CTBC），也特別贊助，與世界日報一同歡慶中國新年。

當天記者會，將在年節展參演的舞蹈團體Raymond Trans Project，帶來了精彩的舞蹈表演，引來掌聲陣陣，讓大家對年節展近30個表演團體更加期待。

「2023兔-Gether（Tu-gether）迎春年節展」將封街熱鬧慶新春，免費停車、免費入場，屆時還有接駁車方便民眾抵達活動現場。活動地點位於蒙特利公園市嘉偉街（Garvey Ave. ）上，即介於嘉偉街和嘉惠爾街交口（Garfield Ave.），以及嘉偉街和阿罕布拉街交口（Garvey Ave. & Alhambra Ave.）之間的嘉偉街。