上等食材調製 台灣、江南佛跳牆PK廣東盆菜

洛杉磯中餐館的大廚們今年用最好的食材做成佛跳牆，引起民眾極大興趣。（朱小姐提供）

十全十美過新年。廣東人過年一定要盆菜，台灣和江南則要佛跳牆跨年，洛杉磯 中餐館的大廚們，今年用最好的食材做成佛跳牆和廣東盆菜，兩大年菜引起民眾極大興趣。

洛杉磯中餐館的大廚們今年用最好的食材做成佛跳牆，引起民眾極大興趣。（朱小姐提供）

過年除了喜氣洋洋，飲食也要有文化。阿罕布拉 市江南春餐廳負責人朱小姐表示，佛跳牆是他們餐館每年春節最叫賣叫座的年菜，今年也不例外，用海參、鮑魚、乾貝、花膠、豬脚、元蹄、乾筍等近20種高級食材做成的佛跳牆，288元一大鍋，足夠十人吃到心滿意足。到目前為止，他們兔年大年除夕的佛跳牆已基本訂滿。

佛跳牆與盆菜雖然都是華人 最大的年菜，都下足了最好的料，也下足做菜的功夫，但兩者最大的區別是，一濕一乾，佛跳牆的湯頭非常講究，盆菜則重在熬製的醬汁在精美食材的完美呈現。朱太太表示，他們的佛跳牆用黑色大甕熬製，客人購買時需要自己帶來大鍋或瓦煲裝回去，回去只要熱上五分鐘，已是滿屋飄香。

工業市的大舍私廚今年是第三年製作過年佛跳牆。來自台灣的老闆娘Karen說，他們的佛跳牆完全按照台灣傳統做法，用料上乘。先用整隻鷄和火腿慢燉24小時煨出美味湯頭，再將海參、鮑魚、乾貝、芋頭、豬肉、豬蹄等十多種食材分層加入慢燉，所以吃起來絕對不是一大鍋一樣的濃重味道，而是每樣食材層次分明，各有味道。

Karen說，為方便客人回家品嘗到最佳味道，他們188元一鍋四人份的佛跳牆連燉盅一起讓客人帶回家，熱熱的一大鍋，回家就可以上桌。