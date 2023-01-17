好市多年貨多 佛跳牆上架2小時搶購一空 洋人也慕名嘗鮮

好市多今年的新春年貨林林總總。（記者楊青/攝影）

南加州好市多 （Costco）2023中國農曆新春年貨本周末開始全面上市，來自兩岸三地的年貨林林總總，吸引大批採辦年貨的華洋民眾，台灣老字號佛跳牆上市幾個小時即搶購一空，連洋人也慕名嘗鮮。

阿罕布拉好市多的台灣老字號佛跳牆上市兩個小時即搶購一空。（記者楊青/攝影）

14日正值中國農曆小年，不少華人 民眾延續傳統開始置辦年貨，各大超市擠滿消費者。聖蓋博谷華人和亞裔聚居城市的好市多專門設立了中國年貨專區。去年農曆春節期間進軍好市多的台灣迪化街四代傳承老店出品的「老協珍佛跳牆」，今年依然搶翻天。

「簡直搶翻了，手慢絕對無」，阿罕布拉 好市多農曆春節年貨專區工作人員托馬斯表示，他們的佛跳牆星期五開始上冷凍櫃，已連續兩天都是暴搶情形。每天上午開門時貨架都是滿的，400盒左右，但最多兩個小時，貨架就被搶空，有些人一拿就是好幾盒，一些非華人看到這麼熱鬧也跟著搶。他笑言，大家暴搶的應該是好貨吧。

14日近中午，阿罕布拉好市多的佛跳牆專櫃三層貨架空空，只剩下一張原價69.99元減價17元的招牌。托馬斯表示，目前已無庫存，下一批到貨期是本月17日。他特別提醒大家，搶購的勢頭可能會一直持續到中國新年，想要購買民眾最好每天上午到場。

台灣迪化街老店「老協珍佛跳牆」引起搶購其來有自。據說老協珍創立於1928年，是台灣迪化街南北貨珍品食材老店，第一代創辦人陳萬早期是大稻埕中藥行長工，因緣際會得知有批鹿茸要賣，進而籌資交易賺到第一桶金，開創南北乾貨買賣契機，燕窩、鮑魚、海參成為老協珍主力商品，生意也從台灣做到日本香港等地。第四代的老協珍最廣爲人知的是佛跳牆、熬雞精、燉燕窩等等。他們2014年開始與台灣好市多合作，推出佛跳牆、熬雞精和烏參元蹄、鯧魚炊粉、牛三寶等年菜組合。2022年進軍美國好市多開門紅，2022年下半年美國好市多決定向老協珍增加十倍採購量，2023年春節期間供應全美20個州的好市多市場。

好市多今年的新春年貨林林總總。（記者楊青/攝影）

應景年貨 應有盡有

好市多今年的華人年貨種類也空前增加，華人特色的糖果、餅乾、零食、滋補品、臘味、茶、酒禮盒、冷凍年菜和過年應景鮮花和盆景，林林總總不下30種，鹹蛋黃餅、鷄蛋捲、麻薯蛋餅、黑糖波霸銅鑼燒、冰糖燕窩、鳳梨酥、貢茶等等，應有盡有；來自茅台酒故鄉貴州茅台鎮還專門出品茅台醇，包裝上印有12生肖說明，讓海外華人感到親切又有趣。

來自中國大陸茅台故鄉的茅台醇也出現在好市多的年貨貨架上。（記者楊青/攝影）

當天前往阿罕布拉採購年貨的核桃華人居民Snow說，這個春節全家四口和其他三家朋友一起過年，因為家中沒有老人在身邊，過年的味道不能像瀋陽老家一樣濃厚，但和其他朋友一起搭伴過節，還是非常令人期待。這段時間陰雨連綿，圍爐最合適，準備了羊肉、蔬菜、豆腐、粉絲等等，不豪華，但還是很有氣氛，也希望在美國出生的小孩子們，一起感受中國農曆年的喜氣和熱鬧。

來自北京的RJ（左至右）、瀋陽的Snow和天津的Jocｙ在阿罕布拉好市多採購年貨，準備一起歡度中國農曆新年。（記者楊青/攝影）

和Snow一起採購年貨的RJ和Jocy分別來自北京和天津，都是南加州的電影人。RJ表示，她的朋友們大多是剛出學校不久留學生和電影人，大多沒有家庭，所以決定一起包餃子過年；Jocy則表示，自己剛剛來美五個月，將是第一次在美國過中國年，非常期待。