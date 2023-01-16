世報年節展 好吃好玩好獎 周末登場

洛杉磯世界日報年節展每年吸引數十萬人潮共襄盛舉。（本報檔案照）

虎辭勝歲，「兔」躍新程。由洛杉磯世界日報、蒙特利公園 市府、蒙市商業發展委員會（BIDAC）三方合辦的「2023 兔-Gether（Tu-gether）迎春年節展」，時隔兩年後強勢回歸。

2023年癸卯兔年大年三十（1月21日）、大年初一（1月22日）為期兩天的慶典，在蒙特利公園市嘉偉街匯集了超過150個商品展位，近40個地道的各地風味美食 攤位、30個精采的各類歌舞表演，更有兒童嘉年華、迪士尼米老鼠拜年、免費健康檢查、書法家送春聯等，讓大家在吃好、逛好、玩好的同時，還能夠抽獎贏好禮，驚喜拿不停。200多個攤位商品一應俱全 全世界特色美食大快朵頤

在迎春年節展上，無論是想要置辦年貨，還是想要購買新年禮物，或是想在新一年為家中添置物件，應有盡有，一應俱全，花旗參、鹿角靈芝、肉乾、茶葉、不鏽鋼不沾鍋等，甚至還有裝修公司全套訂製方案，只有想不到，沒有買不到。每一位現場參展商家還為來賓們準備了春節伴手好禮。

由洛杉磯世界日報、蒙特利公園市府、蒙市商業發展委員會（BIDAC）三方合辦的「2023『兔-Gether（Tu-gether）』迎春年節展」，時隔兩年強勢回歸！1月21日、22日在蒙市封街鬧新春！（洛杉磯世界日報製作）

近40個美食攤位更是為前來的民眾帶來味蕾盛宴，全世界美食「炫」不停，有來自墨西哥的融合美食、日本的關東煮和燒鳥串、南韓的各色小吃、巴西的烤肉等各國特色美食，還有道地台灣古早風味的珍珠奶茶和鹽酥雞，以及冬日暖胃暖心的中華傳統龍嘴茶湯，喜歡海鮮的民眾不能錯過的龍蝦堡和新鮮生蠔。此外，現場還有鐵板魷魚、冰淇淋、墨西哥Taco、棉花糖、糖炒栗子、特色Waffle、新疆和東北烤串等，滿足不同口味，絕對吃得盡興。

免費眼科檢查+免費新冠疫苗

在年節展現場，不僅有美食好貨，還有關愛民眾健康。慈濟醫療基金會會派出一輛慈濟大愛眼科醫療車，為民眾提供免費眼科檢查，慈濟視光學資深醫生坐鎮現場，為民眾提供免費眼科諮詢。除了眼部檢查之外，年節展還為民眾提供免費新冠疫苗注射以及各類醫療資訊。

現場提供免費眼科檢查和免費新冠加強針接種。（本報檔案照）

「民俗技藝區」 春聯免費領領取

年節展會場上特別設置一顆許願樹，民眾可以將新年願望寫在卡片上，誠心祈求，期待新的一年風調雨順，心想事成。除了祈福，一張充滿中國傳統特色的新年照也是必不可少，「拍照打卡區」集合中國古風服飾和和充滿年味的背景墻，一秒穿越回古代，帶上自己的愛人、朋友或家人拍一張留念。

在「傳統民俗技藝區」，舞龍、舞獅、寫春聯、畫年畫、剪紙、扯鈴、糖畫、捏麵人、中國結…都將出現在兩天活動現場。五位書法老師會在現場給大家寫春聯和贈福字，每天上午10時到下午5時，免費領取，先到先得。

表演看不停 米老鼠驚喜現身

在年節展上，近30個表演團隊將為大家帶來精采演出，從街舞、肚皮舞、拉丁、KPOP、古典舞，到中華武術、舞台劇、時尚秀、民俗技藝表演、京劇、搖滾樂團等，歌王歌后一展歌喉。南加各個表演社團傾力出演，打造一場精采的視聽饗宴。

來自迪士尼，家喻戶曉、極受歡迎的卡通人偶米老鼠，首日中午12時將在主舞台驚喜現身拜年，為民眾帶來新年的美好祝福。

兩天活動主舞台精彩表演輪番上演，近30個表演團體帶來的表演讓現場觀眾目不暇接。（本報檔案照）

「兒童嘉年華」 享受親子時光

年節展不僅適合年輕人結伴同行，居家人士購買佳節好禮，同樣也有適合小朋友們駐足嬉戲的嘉年華電動設施，本次年節展在丁胖子廣場東南角設置了「兒童嘉年華」，各項遊樂設施和家庭遊戲非常適合全家出行，享受親子時光。

當然，年節展的重頭戲「抽獎」必不可少，本次年節展為來賓準備了意想不到的「豐厚」大獎，來賓只需要在現場掃描二維碼，在手機填寫表格，就有機會贏得1月22日公布的超級大獎，日本遊機票、往返夏威夷機票、新款Iphone、3C產品、遊樂園門票等，大獎連連，驚喜拿不停。

此外，在世界日報設置的「App」展位，民眾只需要下載世界日報新款App，就能免費領取飲料，數量有限，先到先得，還可以參加1/5-1/30的線上抽獎，千萬別錯過。

「2023兔-Gether（Tu-gether）迎春年節展」將於1月21日（周六）上午10時至晚間9時、22日（周日）上午10時至晚間7時封街鬧新春，免費停車、免費入場，屆時還將有接駁車輛方便民眾抵達活動現場。活動地點位於蒙特利公園市嘉偉街、嘉惠爾街交口（Garvey Ave. & Garfield Ave.）至嘉偉街、阿罕布拉街交口（Garvey Ave. & Alhambra Ave.）。