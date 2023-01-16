不踩雷 好市多大米輕鬆選 茉莉香米、加州香米較受歡迎

美國超市大米種類多，一不小心就「踩雷」。（記者王若然／攝影）

大米是不少華人家庭常吃的主食。來美國之後，超市的大米種類繁多，一不小心就買到吃不慣的大米而「踩雷」。近日就有華人在好市多買了一款印度 香米（Basmati Rice），回家煮了之後卻發現實在吃不慣，只能拿去退掉。那麼超市大米種類那麼多，該怎麼挑選呢？

好市多售賣的印度香米。（記者王若然／攝影）

以好市多為例，售賣的大米種類很多。從顏色上分有白米、糙米（brown rice）；從地域種類上分為印度香米（Basmati Rice），加州 香米（Calrose Rice），茉莉香米（Jasmine Rice）；從長度上又可以分為短米（short grain）、中長度米（medium grain）以及長條米（long grain）。

在好市多的大米售賣貨櫃，每種大米包裝袋上都有明確的標註。「Rice」一般都指白米，糙米一定會標註「Brown Rice」。這兩種大米的區別一般人都明白，糙米是稻子去殼後留下的米，而白米是稻子去殼後再打磨掉種皮和胚芽的部分，剩下的胚乳。相比之下，糙米保留了更多食物纖維和維生素，營養更多。白米中主要的成分是澱粉，而白米較糙米更容易升糖。

不過對於以地域種類標註的大米就較難區分了。好市多售賣過的種類有印度香米鄉、加州香米、茉莉香米。其中印度香米以獨特的香味聞名，屬於長形米。這種米在陳放一段時間後再售出，其中的「筋性」減少，吃起來口感鬆鬆軟軟，少了黏糯，煮出來顆粒分明。例如好市多售賣的粉色袋裝印度香米，標榜存放至少一年時間，價格比其他米貴。與普通白米相比，印度香米的營養價值更高，升糖指數低，適合糖尿病人士食用。

好市多售賣的長條米（Long grain rice）。（記者王若然／攝影）

茉莉香米最常見的就是泰國茉莉香米（Thailand Jasmine Rice）。好市多自營品牌Kirkland就有泰國茉莉香米。這種米屬於長條米，一般來說米的形狀越長，黏性越差，但這種米中合了長度和黏性，吃起來也算粘糯，口感佳。在烹飪過程中米香四溢。

還有一種就是加州本地產的加州香米。在好市多，有黃色包裝的加州香米。這種米屬於短米，吃起來黏黏糯糯，米粒粗短飽滿，甚至接近糯米。這種米在華人超市 也很常見，例如「富貴花」就是加州香米。

就華人而言，茉莉香米和加州香米都是較受歡迎的大米種類，也是華人超市常見的大米。不過這兩種大米屬於白米，營養價值不如糙米。印度香米的營養價值也很高，不過其口感較鬆軟，沒彈性，一般華人不習慣。糙米和印度香米都很適合糖尿病人的日常主食，因為升糖指數低，營養全面。一般家庭如果追求健康飲食，可以兩種米一起煮，這樣口感不差，營養也全面。