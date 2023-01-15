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蛋價暴漲 華人奔雞場直購 車隊排半小時 只為新鮮便宜

記者啟鉻／聖伯納汀諾報導
養雞場Maust California Poultry排隊購買雞蛋顧客。（記者啟鉻／攝影）
養雞場Maust California Poultry排隊購買雞蛋顧客。（記者啟鉻／攝影）

時下雞蛋價格暴漲令不少家庭、烘焙店、餐廳等叫苦不迭，起因是一場禽流感(bird flu，俗稱雞瘟)導致數千萬隻蛋雞死亡或遭撲殺，雞蛋數量下降而市場需求未減，供不應求必然會漲價。在奇諾市養雞場，當地居民為購買價格適宜的新鮮雞蛋竟然排起長隊，甚至要等候近半個小時。為了應對雞蛋缺貨，已有華人居民購買母雞在後院產蛋。

影音來源：記者啟鉻

據當地居民反應，南加州有的超市出售一盒12顆雞蛋，售價從2022年12月初的4元多漲到超過7元，甚至有的華人超市12顆一盒雞蛋近10元，而在2022年初一盒雞蛋價格還不到3元。有人引用消費者物價指數，2022年11月雞蛋價格較比上一年同期上漲了49.1%。消費者甚至抱怨，就連一向蛋品充足的好市多也開始限購，近期還發生連續多天雞蛋告罄的窘況。

超市雞蛋漲價或者買不到雞蛋，居民想到直接去養雞場買雞蛋，價格便宜，雞蛋新鮮。在奇諾市(Chino)一家比利蛋場(Billy's Egg Farm)門前顧客駕車排起長隊，即使在14日雨天，排隊購買雞蛋居民仍絡繹不絕。一位王姓年長者表示，已經排隊半個小時了，這家養雞場的蛋價合適，而且新鮮。

記者注意到養雞場業者掛出的價格表，標明百分百走地雞（Cage Free），共有三個等級，一盒12顆5元，一盒20顆8元，而30顆的平裝盒有三個價格等級，分別為11.75元、12元、12.5元，100顆一箱的42元，180顆一箱的三個等級分別是79元、79元及80元。據業者比利表示，該雞場至少有3萬隻雞，每天產雞蛋近2萬5000顆蛋，都是新鮮雞蛋。所以可以提供較低價格。

居住奇諾市多年的華裔居民邱啟宜表示，他也時常光顧這個養雞場。多年來，Billy's Egg Farm主要做雞蛋批發生意，批發價一直低於市場零售價，很多蛋糕店、餐廳業者都來這裡購買。而且這家養雞場將當天雞蛋售完為止，保證了每天出售的雞蛋都是新鮮的。

距離Billy's Egg Farm不遠處，也有一家西裔業者經營的莫斯特加州家禽場(Maust California Poultry)，大公雞標誌很醒目。這裡的停車場也一位難求，顧客在Ranch Egg Store前排隊購買，其中也有多位華裔顧客。來自庫卡蒙加牧場市的居民薛先生表示，他也是到養雞場購買雞蛋或者活雞。因為Billy's Egg Farm排隊車太多，等待時間過長，所以轉到這裡購買。薛先生認為，這裡雞蛋價格要比超市稍便宜一些，而更重要的是雞蛋新鮮。如果想吃雞肉，可以在這裡購買活雞宰殺。華人李女士說，這家養雞場還出售有機蔬菜。

面對雞蛋漲價或缺貨現象，社區人士邱啟宜表示，他已經訂購十餘隻母雞，不久就會送來。到時可以養在自家後院，不僅解決雞蛋問題，而且每天餵雞也是一種快樂的休閒生活。

Billy's Egg Farm前購買雞蛋顧客駕車排長隊。（記者啟鉻／攝影）
Billy's Egg Farm前購買雞蛋顧客駕車排長隊。（記者啟鉻／攝影）
居民在養雞場購買活雞。（記者啟鉻／攝影）
居民在養雞場購買活雞。（記者啟鉻／攝影）
養雞場Maust California Poultry提供有機蔬菜。（記者啟鉻／...
養雞場Maust California Poultry提供有機蔬菜。（記者啟鉻／攝影）
Billy's Egg Farm提供價目表。（記者啟鉻／攝影）
Billy's Egg Farm提供價目表。（記者啟鉻／攝影）
消費者捧著大盒雞蛋滿戴而歸。（記者啟鉻／攝影）
消費者捧著大盒雞蛋滿戴而歸。（記者啟鉻／攝影）

雞蛋 華人超市 加州

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