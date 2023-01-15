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風暴將再襲加州 洛市宣布緊急狀態 必要時封路防洪

編譯陳盈霖／綜合外電報導
南加州近期周末潮濕、積雪。（美聯社）
南加州近期周末潮濕、積雪。（美聯社）

洛杉磯時報報導，南、北加州連續遭受風暴侵襲，潮濕、雨雪豐沛。南加州在14日風暴襲擊中，出現洪水與大浪。國家氣象局表示，儘管15日南加州各地天空晴朗，然第二波風暴將於16日出現，18日則有一道較弱系統向北移動，預計下周又是個潮濕、危險的周末。

奧克斯納國家氣象局氣象學家沃福德（Wofford）指出，14日的風暴系統不同於從西太平洋地區帶來創紀綠雨量的大氣河流，也就是所謂的「菠蘿快車」（Pineapple Express），而是來自北部海岸傳統的冬季風暴。

沙加緬度國家氣象局氣象學家瑞斯（Bill Rasch）說，自去年12月26日以來，接連襲擊加州的風暴系統，「這幾周的確過得有點瘋狂」。據估計，16日內加州至少降下24.5兆加侖雨水。

沃福德說，14日晚間7時至10時間，南加州雨量最大，沿海和山谷降雨量達1吋，山區為2至3吋。雪線降至6000呎，風力則為每小時15至25哩不等。

氣象局指出，14日風暴出現輕微的道路積水和中度短暫大雨，部分地區峽谷與山坡發生土石流，然此波風暴發生洪水氾濫可能性不大。

在日前出現山體滑坡後，Castaic 5號州際公路北向兩條右側車道14日依舊關閉，碎片散落在Templin高速公路以南3哩道路上。

洛杉磯市長巴斯（Karen Bass） 13日宣布進入緊急狀態，應對泥石流、洪水和道路封閉。該聲明要求州長辦公室放棄會減緩恢復工作的法規，並指示州政府部門繼續評估風暴造成的損失，尋求加州和聯邦援助。

儘管近期襲擊加州的風暴系統，對南加州地區強度不大，但14日卻在北加州灣區和中央海岸地區造成洪水氾濫，包括聖塔克魯茲（Santa Cruz）縣官員在聖塔克魯茲市以北5哩的費爾頓（Felton）附近進行緊急疏散等。

蒙多西諾縣（Mendocino）官員也密切監測1號、175號和101號高速公路洪水風險。

加州緊急服務辦公室主任沃德（Nancy Ward）表示，官員們已在全加州部署資源和工作人員，持續應對風暴，包括聖塔芭芭拉的加州國民警衛隊（National Guard）等。

加州州長紐森（Gavin Newsom）13日在蒙特希托（Montecito）舉行的記者會上表示，風暴凸顯了改善基礎設施必要性，包括升級防洪和雨水搜集系統等，「我們需有足夠彈性。」

加州 風暴 洪水

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