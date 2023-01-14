兆彩13.5億 彩民試手氣 幸運店大排長龍

位於艾塔迪那的便利店「Joe's Service Center」曾在去年11月售出20億勁球頭獎的彩券。（記者劉子為／攝影）

兆彩彩券（Mega Millions）13日晚開獎，頭獎獎金累積到13.5億元，彩民人人期待花落自家。曾在去年11月售出20億勁球 （Powerball）彩券的商家Joe's Service Center近兩日又熱鬧起來，不少彩民前來購買兆彩彩券，希望能在這家幸運的商鋪獲得好運。

影音：記者劉子為

Joe's Service Center位於洛杉磯 艾塔迪那（Altadena） ，這是一家是緊靠加油站 的小便利店，店主Joe Chahayed 上世紀80年代從敘利亞移民到洛杉磯，目前已有孫輩。前來此處購買彩券的顧客以非裔為主，大多住在附近。一進入加油站就能看到「億萬富翁在此誕生 Billionaire Made Here」的橫幅，店鋪四周也貼滿了相似的標語，店鋪門口更是掛著勁球給予的官方認證。

記者到達商鋪時是下午2點半，店主Joe不在現場，只有一位店員在收銀台忙碌著。小小的店舖內站滿了排隊的人，大多是來購買即將開獎的兆彩獎券。店員表示，「今天（13日）早上的人更多，都排到了商店外面」。來購買彩券的人大多購買五張（10元）以上，一位不具名的彩民更是一口氣購買了50元彩券，希望能有所收穫。

家住艾塔迪那的King女士並不常買彩券，她今早看到新聞說兆彩即將開獎，且前陣子售出勁球頭獎的店鋪就在自家附近，於是便來購買彩券碰運氣，她並不太會挑選數字，只是隨機買了四張。現場還有一位不太會說英語的非裔男子，因為不會發音「Mega」，便指著收銀台邊上「Mega Million」的標誌以示意購買。

現場也有並非來購買彩券的客人，比如來給汽車加油的Jasmyn女士是店主Joe的好友，本想來看看他今天會有多忙，可惜沒見著人。Jasmyn並沒有在此處購買彩券，她認為同一家商鋪在短時間內誕生兩名頭獎的可能性十分小，不過她祝福所有抱著希望來的彩民。

現場另一位Joe的朋友表示已和Joe認識近30年，這家店鋪也有超過25年的歷史，為Joe的好運開心，也希望此處能誕生更多中獎者，「我平時其實不買彩券，但今天還是想湊個熱鬧」。