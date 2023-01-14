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加州未來6天暴雨 備百萬沙袋 學者籲注意山體滑坡

加州暴風雨嚴重地區 可申請減稅、延期報稅

記者 陳懿╱綜合報導
聖塔芭芭拉一處山上因大雨發生土石流。（圖片來源：Twitter @WakeTheManokit）
聖塔芭芭拉一處山上因大雨發生土石流。（圖片來源：Twitter @WakeTheManokit）

近期一系列冬季暴風雨連續強襲加州，加州州長紐森（Gavin Newsom）13日宣布將為受影響地區居民減稅，或延長報稅期限一個月至5月15日截止，加州政府正在幫助受暴風雨嚴重影響的地區居民回歸正常生活。

因遭受洪水、土石流，以及其他暴風雨引起的災害地區包括：阿拉米達（Alameda）、科盧薩（Colusa）, 康特拉科斯塔縣（Contra Costa）, 埃爾多拉多縣（El Dorado）, 佛瑞斯諾 （Fresno）, 格倫（Glenn）, 漢堡德郡（Humboldt）, 金斯（Kings）, 萊克縣（Lake）, 洛杉磯（Los Angeles）, 馬德拉（Madera）, 馬連（Marin）, 馬里波薩（Maripose）, 門多西諾（Mendocino）, 美熹德（Merced）, 莫諾（Mono）, 蒙特利（Monterey）, 納巴（Napa）, 橙縣（Orange）, 普萊瑟郡（Placer）, 河濱縣（Riverside）, 沙加緬度（Sacramento）, 聖貝尼托縣（San Benito）, 聖地牙哥（San Diego）, 舊金山（San Francisco）, 聖華金縣（San Joaquin）, 聖路易斯-奧比斯保（San Luis Obispo）, 聖馬刁（San Mateo）, 聖塔芭芭拉（Santa Barbara）, 聖塔克拉拉（Santa Clara）, 聖塔克魯茲（Santa Cruz）, 索拉諾縣（Solano）, 蘇諾瑪（Sonoma）, 斯坦尼斯勞斯縣（Stanislaus）, 薩特（Sutter）, 蒂黑馬斯（Tehama）, 圖萊里（Tulare）, 范杜拉（Ventura）, 宇洛縣（Yolo）, 以及宇巴縣（Yuba counties），都符合收稅寬減的資格。

在災難中受影響的納稅人可以要求減稅或延後報稅，只要在2022納稅年度申報時申請災難損失，在報稅表頂部寫下災難名稱。以電子方式申報的報稅人，應按照網站或軟件的說明輸入災害信息。如果納稅人收到延期申報或繳納罰款的通知，應撥打通知上的電話要求減輕罰款。

有關加州宣布的所有遭災難列表和更多說明，請至官方網站和申請災難損失的指南。

為幫助受災民眾減輕壓力，加州稅務局（California Franchise Tax Board ，FTB） 將加州個人和企業的報稅截止日期延長一個月。通常個人所得報稅期從1月17日開始，4月18日截止，而延長後則是至2023年5月15日才截止。

此外，從2023年1月13日開始，FTB將在接下來的30天內，向受暴風雨影響的納稅人郵寄通知。

加州 報稅 2023

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