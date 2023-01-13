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急診室塞爆 病人苦等8小時才看診 藥房竟缺藥

記者邵敏／亞凱迪亞報導
洛杉磯縣一些醫院的急診室最近出現人滿為患的現象。（記者邵敏／攝影）
洛杉磯縣一些醫院的急診室最近出現人滿為患的現象。（記者邵敏／攝影）

南加洛杉磯縣一些醫院的急診室最近出現人滿為患的現象，華人苦等多時才能看診，更糟糕的是，藥房一直缺藥，看病三天後患者才拿到急診室醫生開的處方藥。

洛縣亞凱迪亞市（Arcadia）居民張女士，1月7日（周六）帶孩子去南加州大學亞凱迪亞醫院(USC Arcadia Hospital)的急診室（Emergency Room）看病，因為孩子出現上呼吸道嚴重感染的症狀，咳嗽劇烈、呼吸困難，導致深夜無法入睡。兒科醫生建議立即去急診室，檢查是否感染當下流行的幾種病毒，才可以對症下藥。

張太太帶著孩子下午1時左右來到醫院，看到急診室人滿為患，候診座位幾乎座無虛席，很多人找不到位置就在旁邊站著，間隔不斷有新的病患進來。按照以往經驗，張女士估計兩三個小時就會輪到自己看診，但沒想到醫生一直沒有叫號。

期間張女士不斷去窗口催問，但工作人員表示，因為病患太多，只能繼續等待。到了晚上7時左右，終於輪到張女士，此時距離她來到急診室已經六個多小時。醫生給孩子做了新冠、流感、RSV幾種流行病毒的檢測，還拍了一張胸片X光，隨後讓張女士繼續在候診室等檢測結果。

晚上9時，距離張女士來到急診室已經八個小時，醫生表示檢測結果還未出來，建議病人如果著急離去的話，可以第二天來電諮詢檢測結果。又累又餓的張女士無奈選擇帶孩子離開，「當天晚上回家後，孩子還是症狀嚴重，晚上無法入睡，我們也不知道可以用什麼方法幫助孩子，一家人都很煎熬。」

第二天上午張女士致電醫院急診室，被告知病毒檢測結果是陰性，但胸片X光顯示孩子的細支氣管感染，需要及時用藥緩解不適症狀，醫生表示已經開藥，病人可自行前往CVS藥房取藥。但張女士趕到藥房，卻被告知藥物短缺，不確定什麼時候到貨，接下來的幾天，張女士頻繁致電CVS藥房，都被告知沒有藥。

一直等到1月10日下午，張女士最終拿到處方藥，此時距離孩子看病已有三天。她說：「我真的難以想像，醫療技術先進的美國，看病吃藥現在會變得這麼困難。」張女士還注意到，CVS藥房非處方感冒藥的櫃檯幾乎空空如也，藥劑師表示，最近很長一段時間都缺藥，一有供應很快就賣光。

急診室長時間等待的遭遇，另一位華人媽媽Amy也有同樣經歷。她指出，上個月的一個晚上，五歲的孩子一直嘔吐不止，「大概吐了十七八次，吐到最後沒有東西可吐了，還一直在吐黃水。」事發於深夜2時左右，Amy當時決定帶孩子去醫院，但沒想到，在急診室從半夜天黑等到天大亮都沒有看到醫生，Amy最終帶孩子離去，前往家庭醫生就診。她說：「我遭遇非常可怕的經歷，我孩子到了急診室還一直吐，醫院工作人員只是問需不需要輪椅什麼的，但一直沒有讓我們看上病，就讓等著。」

急診室人滿為患，候診座位幾乎座無虛席。（記者邵敏／攝影）
急診室人滿為患，候診座位幾乎座無虛席。（記者邵敏／攝影）

檢測 亞凱迪亞 南加

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