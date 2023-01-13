防傳染 醫師：年夜飯不要圍坐 也不要唱歌

專家提醒，華人傳統年夜飯不宜圍坐，宜採自助式。（記者啟鉻／攝影）

南加華人 居民正在為快要到來的農曆春節做準備。不過華人醫師提醒民眾，新冠肺炎疫情 並未徹底結束，變種病毒仍在社區傳播，部分居民也已被感染，因此不管是華人過春節、親友聚會，或有親友最近從中國來訪，或回中國探親，還是要注意防疫，避免病毒感染。

根據洛杉磯縣公共衛生局1月9日資訊，過去三天，全縣新增感染新冠肺炎患者近5200例，至少61人死亡。目前洛縣仍處於聯邦規定的中度傳播範圍。要求民眾在醫療保健單位及集中護理部門，以及過去十天接觸過病毒感染者，或業者有規定的地方，仍需戴口罩，其它地方是強烈建議在室內戴口罩。衛生專家指出，確信亞變種病毒XBB1.5是導致全美40%及加州9%感染者的主要病毒。

華裔流行病學博士黃重德表示，新冠肺炎疫情還沒有徹底結束，而且XBB1.5感染者數量還在上升，雖然致死率不高，但該病毒也導致全美至少五萬個病例。所以華人歡度新春佳節，仍要注意防疫，避免病毒感染。

他表示，注射新冠疫苗 仍是最重要，接種疫苗即使感染，也不太會發展到重症或死亡。如果華人覺得身體不舒服，或咳嗽，就不要去參加節慶聚會。因為聚會時近距離接觸，很容易感染。日前他參加一個聚會，其中被感染者是因為座位最靠近，近距離交流感染。家裡親人聚會，應該注意通風，保證空氣流動。現在氣溫不是太低，若在午間就餐，盡量不要開空調製暖。保持安全距離還是必要，不擁抱也是避免病毒感染的辦法之一。

黃重德建議，華人喜歡圍坐在一起吃年夜飯，為避免病毒傳播，建議採取自助餐方式。也不提倡唱歌，假如病毒感染者唱歌，會讓病毒傳播更快。大家可以用液體酒精消毒。他提到用含有氯西丁漱口水，對口腔消毒預防新冠病毒感染很有效。

資深醫師鄧嘉猷表示，現在看到一些中餐廳裡的消費者在一起大快朵頤，似乎不在乎疫情。但疫情還是存在，並沒有結束，而且洛縣衛生局強烈建議室內要戴口罩。所以提醒大家，在春節期間聚會，如有可能，還是戴口罩，避免病毒感染和傳播。

河濱市資深醫師鄭從雲表示，或有部分南加華人返回中國，與家人一起慶祝傳統春節。中國國內之所以感染者很多，主要還是與疫苗有關，有的人注射疫苗後過了一段時間，效果就大大減弱，也有的是很久沒有接種第二針或第三針加強針疫苗。若從中國來美親友覺得自己不舒服，或與感染者最近接觸過，還是要注意與他人保持距離。若返鄉探親，已經感染呈陽性，或感覺不適，更要避免與親友聚會。