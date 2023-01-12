鄰里爆肢體衝突 華人長者送醫4天後過世

張姓長者左臉到脖子大面積瘀青。（圖：家屬提供）

一場華人 社區的鄰里糾紛引發命案，七旬華人長者入院四天後身亡。12月26日位於聖蓋博市羅斯密（Rosemead）大街一處公寓發生鄰里糾紛，華裔張姓長者和兒子與非裔 鄰居發生口角後引發推搡。張姓長者倒地後被送往醫院，四天後死亡，目前洛縣 警局兇案組在調查此案。

影片來源：記者張宏

聖蓋博市羅斯密大街6000號街區一處公寓，大概有180多名住戶，這裡以前住戶大多是華人。張姓長者一家人在這裡已經住了26年了，一家三口其樂融融，但是12月26日中午12時左右發生的一件事，改變這一家人的生活。

張姓長者的兒子說，當時他和父親下樓去和父親的朋友吃飯，在經過停車場時，住在他們樓下的一對瘦高非裔男女鄰居辱罵他們，他們沒有理會。等兩人回來的時候，對方看到他們接著罵。且他父親被這名非裔女性擋住去路，她看到他們父子往回走，以為要報警，就跑到他們前面。這名女性並用從洗衣房抱出的電線插頭衝撞他父親，並出拳打了他父親。

他說，他趕緊上前分開兩人，為避免不必要的麻煩，他沒有接觸這名女性的身體，只是一隻手擋住她前面，讓父親遠離。這名女性打他時，另外一名非裔男性過來將他父親打到。他之後也被打到，在失去意識前頭部一直被攻擊，但他都沒有還手。等他爬起來的時候，那名非裔女性還在他身邊。他報警後，父親在地上躺了一個小時，當時他還能說話，後來開始嘔吐後才被送往醫院。而他因為頭部被攻擊，也被送往醫院。

案發地點是通往停車場的過道。（記者張宏／攝影）

父子兩人被送往不同的醫院，12月28日他和媽媽去醫院看望父親時，這對非裔男女已從警局放出來。父親當時眼睛都睜不開，醫師說父親左臉到脖子大面積瘀青，腦部也有瘀血。父親雖然77歲，有糖尿病但控制得很好，心臟也沒有問題，身體很健康，平時聲音洪亮。29日醫院搶救父親，沒想到30日中午人就去世了。

未申請禁止令 釀慘劇

張姓長者的兒子說，這對男女住在這裡近兩年，又是養鬥牛犬、又是燒烤擾民，這邊很多華人長者住戶都比較怕他們，都躲著他們。11月25日這對男女在一樓指著他家的門牌號罵他們，理由是有人說他父親向Animal Control告發他們虐待動物，導致他們被罰款。他們一家人表示與此事無關，但解釋無效，對方當時還打了他母親，報警後警察問他要不要告這對非裔男女，他父親想去申請禁止令。但是公寓工作人員說對方12月9日就會搬走，因此沒有申請禁止令，只希望對方搬走就天下太平。

結果12月9日對方雖然搬出公寓，但是跑到公寓停車場住在房車裡，這才引發了12月26日的悲劇。

這處公寓現在正在升級翻修，不少住戶已搬走。公寓的王姓經理表示，這對非裔男女是2021年搬來這裡，最開始支付租金比較準時，後來開始拖欠房租。