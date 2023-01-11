我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金球獎／楊紫瓊奪影后等40年 感言被打斷嗆：閉嘴！我可以打趴你

金球獎電影類得獎名單出爐 「法貝爾曼」劇情類最佳影片

結冰路滑 2登山客墜落亡

記者啟鉻／聖伯納汀諾報導
警方緊急派出直升機正在對受傷登山者救援。（警方提供）
警方緊急派出直升機正在對受傷登山者救援。（警方提供）

加州一名女性登山愛好者近日在內陸Mt. Baldy登山健行時，由於山上結冰路滑，不慎從數百呎高山上墜落死亡。警方尚未公布遇難者姓名。據警方說，最近兩周以來，已經有兩名登山者喪命。

據聖伯納汀諾縣警方表示，事故發生時，這名女性登山者正試圖穿越長達近九英里的山道，她在結冰山道上跌倒，從大約500呎至700呎的高處跌落。警方收到來自Garmin InReach的緊急求救報警，這是一種可以在緊急情況下，發事故位置發送的衛星通訊設備。警方稱，一架救援直升機很快趕到出事地點，沿著陡峭的山壁，在滿是冰雪的山坡上將身受重傷的女登山者找到，當時周邊的其他登山者在試圖對她施救。

一名警方急救人員從盤旋的直升機上，降落在她身旁，觀察傷情，因其傷勢嚴重，準備由直升機吊起送往醫院搶救。但不幸的是，當第二架救援直升機趕到時，她因重傷死亡。天氣稍好時，遇難者被吊送至直升機上。警方尚未公布遇難者姓名。

警方表示，過去兩周，包括這名女性遇難者，已經有兩名登山者因山上結冰路滑，從山上墜落死亡。由於此類登山事故多發生在冬季，警方提醒民眾，若在寒冷天氣登山健行，要穿上保暖禦寒服裝，配備合適的冰雪登山裝備。

Mt. Baldy山區有一個度假村Mount Baldy Village，是聖蓋博山區縣屬地社區，位於內陸聖伯納汀諾縣，與洛杉磯縣相鄰。這裡有洛杉磯縣海拔較高山峰，每當冬季這裡吸引很多遊人及登山愛好者，來此休閒娛樂。

洛杉磯 加州 聖蓋博

上一則

加州暴雨成仇 專家：讓它氾濫存地下

下一則

華人開網約車 滿紙辛酸淚

延伸閱讀

南加內陸登山條件惡劣 近期2登山客死亡

南加內陸登山條件惡劣 近期2登山客死亡
澳洲2架直升機空中相撞 事發當時機艙內驚悚影像曝光

澳洲2架直升機空中相撞 事發當時機艙內驚悚影像曝光
南加內陸男子家庭糾紛遭警擊斃 附近小學被迫暫關

南加內陸男子家庭糾紛遭警擊斃 附近小學被迫暫關
南加內陸家暴男向警方揮刀遭擊斃

南加內陸家暴男向警方揮刀遭擊斃
澳洲黃金海岸「海洋世界」附近2直升機相撞 4死13傷

澳洲黃金海岸「海洋世界」附近2直升機相撞 4死13傷
玫瑰花車遊行 內陸縣警、2大學熱情參與

玫瑰花車遊行 內陸縣警、2大學熱情參與

熱門新聞

不少華人對於中國人不能擁有中美雙重國籍的規定耿耿於懷，尤其疫情期間因為中國簽證難辦，導致很多海外華人無法回國探望親人。（本報資料照片）

雙護照進出中美 移民律師：後果很嚴重

2023-01-09 16:01
律師提醒使用兩本護照入出境美國已觸法。(取材自海關邊境保護局臉書)

中國簽證難辦 用中美雙護照出入境…到底行不行？

2023-01-09 12:59
華人移民律師現在很忙，因為很多中國人和台灣人都想潤。（取材自移民局網站）

逃疫避戰 兩岸人民潤風又起 台偏好E-2 陸EB-1居多

2023-01-07 12:30
新年伊始，網友曬照稱在洛杉磯市西野廣場偶遇張藝謀夫婦。 （小紅書）

張藝謀洛杉磯購物照片曝光 這次是真的？

2023-01-04 14:59
火葬費用高如天價，迫使某些家庭自己動手，一群人圍在停車場的克難火葬堆旁邊。(視頻截圖)

世界晚報／天價火葬費迫使家屬當街燒遺體 哀嚎聲一片

2023-01-05 21:44
李女士購買的爬爬墊超出了體積，要另算運費。（圖：李女士提供）

海淘集運來美踩雷 華人：沒比在美買便宜

2023-01-08 02:20

超人氣

更多 >
危害健康堪比二手菸 聯邦擬禁瓦斯爐…紐約新房已不能再用

危害健康堪比二手菸 聯邦擬禁瓦斯爐…紐約新房已不能再用
美女官員與副市長在婚房啪啪啪…丈夫拍下姦情 揚州市府「正在查」

美女官員與副市長在婚房啪啪啪…丈夫拍下姦情 揚州市府「正在查」
中國駐美使領館最新通知 回應「十年簽證」

中國駐美使領館最新通知 回應「十年簽證」
詐騙電話猖獗 專家教你怎麼辨別和保護自己

詐騙電話猖獗 專家教你怎麼辨別和保護自己
與妻女闊別7年 中餐館下班車禍奪命 華男團圓夢碎

與妻女闊別7年 中餐館下班車禍奪命 華男團圓夢碎