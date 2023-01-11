雷傑納隆科學獎 南加12華生上榜

2023雷傑納隆科學獎學者公布，南加州有12名華生上榜。 (Regeneron STS)。

美國科學學會（Society for Science）10日公布了享有「少年諾貝爾獎 」美譽的2023雷傑納隆科學獎（Regeneron Science Talent Search 2023，STS）300名學者名單， 南加州 地區至少有12位華裔 學生上榜，並繼續競爭前40名決賽資格，他們被視為最有前途的年輕科學家。300位學者每人將獲得2000元獎學金，他們所在的高中獲對應獎勵2000元。

雷傑納隆科學獎是美國最負盛名的高中生科學和數學競賽，以往校友為科學做出了非凡貢獻，擁有100多個世界上最傑出的科學和數學榮譽，包括諾貝爾獎和國家科學獎章。每年300名STS 學者和他們就讀的學校得到表彰，並從300位學者中膺選40人入圍決賽，參與最終評審，向公眾展示作品，與著名科學家會面並爭奪獎項，其中個人最高獎項為25萬元，整體獎金總額120萬元。

南加州地區有徐佳佳（Ellen Xu）等12位華裔學生膺選，其中七人來自聖地牙哥縣、四人來自洛杉磯縣、一人來自橙縣，分別就讀於當地的公私立高中及教會學校，研究領域涵蓋數學、生物醫學、人工智能、互聯網絡、化學工業等，成為美國未來的高新科技的新希望。膺選學者的標準，基於傑出的研究成果、領導能力、社區參與、提出科學問題的創造力，以及他們提交、在原創、獨立研究項目、論文和建議所展示的非凡承諾。

聖地牙哥地區膺選的華裔學生和科研項目如下：徐佳佳（Ellen Xu），德爾諾特高中（Del Norte High School），項目「用於川崎病診斷的深度卷積神經網絡。Derek X Liu，Torrey Pines高中，項目「精細混合細分中單純形的排列」。James Hou，主教高中（Bishops School），項目「使用少量語言模型從社交媒體檢索實時地震人類死亡信息」。Shirley Xu，加州主教學校（Bishops School），項目「使用波函數坍縮技術的最接近弦問題的啟發式解決方案」。楊安娜（Anna Yang），聖母高中（Notre Dame High School），項目「智能蜂群監測器：用於蜂王評估的物聯網設備和融合卷積神經網絡」。Anna Lumin Liu，Rancho Bernardo高中，項目「通過銀輔助混凝選擇性去除羧基化全氟烷基物質 (PFAS)」。Andrew Y. Zhang，德爾諾特高中（Del Norte High School），項目「一種基於血液的MicroRNA 診斷模型，用於多種癌症的早期檢測具有高精度」。

洛杉磯地區有Elizabeth Hong，多元技術高中（Polytechnic School），項目「表示不同環境中的空間：海馬體的神經網絡模型」。William Huang，派洛斯福德斯半島高中（Palos Verdes Peninsula High School），項目「Argus III：一種新型圖像優化和增強框架，旨在為下一代視網膜前假體改善患者體驗」。Cindy Lu，亞凱迪亞高中（Arcadia HS），項目「人類腸道微生物組在 COVID-19 疾病中的異常組成：新型輔助治療的潛在目標」。Ian Peng，亞凱迪亞高中（Arcadia HS），項目「在近紅外激光照射下通過 ACE2 功能化光熱吸收劑使 SARS-CoV-2 替代物失活」。

橙縣地區有楊方傑（Tyler Benjamin Yang），約巴林達高中（Yorba Linda HS），項目「糞便微生物組生物樣本多樣性和組成在各種實際條件下的完整性」。