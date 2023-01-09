中國簽證難辦 用中美雙護照出入境？宜慎

律師提醒使用兩本護照入出境美國已觸法。(取材自海關邊境保護局臉書)

不少華人 對於中國人不能擁有中美雙重國籍的規定很介意，尤其疫情期間因為中國簽證 難辦，導致很多海外華人無法回國探望親人，於是有人琢磨出同時擁有中美兩本護照出入境的「可行性」方法。

有華人日前在網上詢問，他之前因為想幫父母辦理移民而入籍，但最近父母在中國染上新冠病毒，他著急回去。他想用美國護照出境，然後用中國護照入境中國，這樣是否比去中國領事館申請簽證快？

有華人支招他出境美國再從第三國繞一下，該華人表示，用美國護照離開美國去第三國，用中國護照離開第三國去中國，返回時一樣中轉。像他的朋友在入籍美國之前，拿著綠卡辦好加拿大 十年旅遊簽和港澳通行證，這樣即使入籍，也能在加拿大和港澳等地用中國護照中轉，或者去那些中國護照落地簽或免簽的國家如泰國。 這麼做理論上犯法，但實際上可行，因為兩本護照上面的出入境章都是齊全的。

華人南哥也曾在Youtube分享他如何持中美兩本護照，卻沒有在第三國中轉而直接出入境中美的經歷。他說，他在2021年春天也是因為看望生病家人需要回中國。他在從上海回美國時，選擇用中國護照買機票，在上海機場登機時，也是用中國護照登機。但是因護照上沒有美國簽證，被航空公司質疑。他就把美國的護照給對方看。對方表示中美不承認雙重國籍，邊檢不一定能通過。結果在安檢處，對方只看了他的中國護照，問其去美國幹什麼。他回答回去工作，就蓋章通過，沒有阻礙。而在美國入境時，他給海關看美國護照就順利入境。

他說，其實這麼做是有法律依據。根據80年代的中美領事協議補充條款第二條，上面寫著，中美沒不承認雙重國籍，對那些自稱有雙重國籍的人，要給他們進出方便。因此他認為進出中國拿中國護照，回美國入境時只要有美國護照就可以。