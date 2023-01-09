中國簽證難辦 用中美雙護照出入境？宜慎
不少華人對於中國人不能擁有中美雙重國籍的規定很介意，尤其疫情期間因為中國簽證難辦，導致很多海外華人無法回國探望親人，於是有人琢磨出同時擁有中美兩本護照出入境的「可行性」方法。
有華人日前在網上詢問，他之前因為想幫父母辦理移民而入籍，但最近父母在中國染上新冠病毒，他著急回去。他想用美國護照出境，然後用中國護照入境中國，這樣是否比去中國領事館申請簽證快？
有華人支招他出境美國再從第三國繞一下，該華人表示，用美國護照離開美國去第三國，用中國護照離開第三國去中國，返回時一樣中轉。像他的朋友在入籍美國之前，拿著綠卡辦好加拿大十年旅遊簽和港澳通行證，這樣即使入籍，也能在加拿大和港澳等地用中國護照中轉，或者去那些中國護照落地簽或免簽的國家如泰國。 這麼做理論上犯法，但實際上可行，因為兩本護照上面的出入境章都是齊全的。
華人南哥也曾在Youtube分享他如何持中美兩本護照，卻沒有在第三國中轉而直接出入境中美的經歷。他說，他在2021年春天也是因為看望生病家人需要回中國。他在從上海回美國時，選擇用中國護照買機票，在上海機場登機時，也是用中國護照登機。但是因護照上沒有美國簽證，被航空公司質疑。他就把美國的護照給對方看。對方表示中美不承認雙重國籍，邊檢不一定能通過。結果在安檢處，對方只看了他的中國護照，問其去美國幹什麼。他回答回去工作，就蓋章通過，沒有阻礙。而在美國入境時，他給海關看美國護照就順利入境。
他說，其實這麼做是有法律依據。根據80年代的中美領事協議補充條款第二條，上面寫著，中美沒不承認雙重國籍，對那些自稱有雙重國籍的人，要給他們進出方便。因此他認為進出中國拿中國護照，回美國入境時只要有美國護照就可以。
根據維基文庫，中華人民共和國和美利堅合眾國領事條約的附件一：中美兩國政府關於兩國公民團聚、旅行方便等問題的補充換文（美方來照）的第二條果然有這樣的描述，「兩國政府同意給予自稱同時具有美利堅合眾國國籍和中華人民共和國國籍的人，在兩國間旅行的便利，但這並不意味着兩國政府承認雙重國籍。上述人員出境手續和證件將按照居住國的法律處理；入境手續和證件將按照前往國的法律處理。」
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