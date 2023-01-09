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聖蓋博市入室搶案 華女屋主遇襲受傷

記者張庭瑜／聖蓋博市綜合報導
7日清晨在聖蓋博發生歹徒入室搶劫的 West Glendon Way 100 街區。（取材自谷歌地圖）
7日清晨在聖蓋博發生歹徒入室搶劫的 West Glendon Way 100 街區。（取材自谷歌地圖）

洛杉磯縣聖蓋博市（San Gabriel City）一戶華人住戶，1月7日（周六） 凌晨遭到多名持槍嫌犯入室搶劫，隨後在女屋主的緊急報警下逃離現場，一名嫌犯稍後即遭警方逮捕。

聖市警方指出，警方7日凌晨 5 點 59 分接獲通報，西格倫登路（West Glendon Way） 100 街區發生搶案， 女屋主在電話中表示，多名持槍嫌犯強行進入其住所。隨後嫌犯在聽到警車到來時逃離現場。而住戶們雖受重傷，但沒有生命危險，也被警方送往醫院進一步觀察治療。

事發隔日，本報記者實際走訪案發地址，可以看到受害人住家不時有人在門外戒備，觀察行經的人車，而在記者走進該獨立屋的庭院時，有人顯得十分緊張。受害屋主隨後在屋內聽到有記者上門時，則表示「我不想接受採訪，請記者離開」。隨後屋主的親友便客氣的把記者請出庭院外，對於記者的任何提問也以不清楚回應。不過，站在門裡的女屋主神色十分疲倦，頭上也看到以白色紗布包紮的傷口。

該名受害人住宅的周遭房屋大多以鐵網圍繞，進出並都以華人居民為多。而對於外來者的來訪，居民們顯得十分警戒，不時從屋內往外查看。而原先在屋外品茶的一些居民在看到陌生人（記者）時，也默默走回屋內。一名不願具名的鄰居，只以「對昨天的槍案並不清楚」，草草帶過記者的提問。

目前，一名 31 歲男嫌犯已在犯罪現場附近遭警察逮捕，被控搶劫、綁架、使用致命武器襲擊和共謀等罪名，保釋金100萬元，並訂1月10日在阿罕布拉（Alhambra）高等法院傳訊。截至截稿，針對該案是否有新的發現等調查進度，仍未獲警方回應。

遭劫華人住處，距離警局不過5分鐘車程，歹徒行徑十分囂張。（截自谷歌地圖）
遭劫華人住處，距離警局不過5分鐘車程，歹徒行徑十分囂張。（截自谷歌地圖）

華人 警察 阿罕布拉

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