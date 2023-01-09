雙護照進出中美 可能被沒收 還有其他風險

不少華人對於中國人不能擁有中美雙重國籍的規定耿耿於懷，尤其疫情期間因為中國簽證難辦，導致很多海外華人無法回國探望親人。（本報資料照片）

用中美兩本護照進出中美或去第三國中轉，是否真的可行？移民 律師許俊良對此表示，這屬於違法行為，美國政府如果發現，會將其護照沒收，並送往移民法院，後果可能很嚴重。

許俊良表示，根據中國法律，在拿到美國護照時，中國護照其實就作廢了；持雙重國籍屬於違法。美國政府看得到出入境航空公司的資料，如果發現是中國人離開，但回來時是美國人，如果發現就會將護照扣留，移送到移民法院和法官解釋。按照現在移民法院的作業速度，至少要被扣三年。

之前曾有一些通過政治庇護獲得身分的人，不敢讓美國知道其回去中國，就去第三國中轉，因為航空公司只管進出美國的部分。只要不被美國知道雙重國籍，就沒有問題，但這也是違法。還有台灣的客人用台灣身分回去，回來是用美國護照回來，就被叫到小黑屋。但因為台灣在美國根本不算國家，沒有涉及雙重國籍問題。但中國是一個國家，任何時候都不要挑釁法律，否則後果自負。

有人質疑這麼做除了違法，還有其他風險。華人 朱女士說，當用中國護照入境的時候，是承認自己中國護照的身分 ，也是要中國政府承認其中國人身分。換句話說，出境的時候要遇到什麼棘手的事情，美國護照幫不了你。因為你不是以美國人身分入境的，真有什麼事兒的話，你是獲取不了美國的保護的。像她老公上次在香港 詢問了入境署，以美國護照進香港與用香港人進香港的區別，入境署的人就是如此說的。